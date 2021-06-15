Власна колекція одягу від Ferrari включає 50 моделей.

Заводі Ferrari нині розташований у Маранелло там же, де колись відкрив свою мануфактуру Енцо Феррарі. Тепер це потужний виробничий комплекс, на якому збирають швидкі й дорогі автомобілі. Однак у ці вихідні там не збирали суперкари, а демонстрували колекцію одягу Ferrari. Лінійка, що складається з 50 зовнішніх виглядів – це перша власна колекція моди автовиробника.

Дивіться також: "Тиждень пригод" від KTM пропонує байкерам усього світу призи за їхні поїздки

Це один із перших кроків компанії у прагненні скоротити ліцензійні товари на 50 відсотків. Це забезпечить більшу незалежність від сторонніх мерчандайзерів, зміцнить скарбницю автовиробника та, можливо, видалить з полиць магазинів найнеприємніші дизайни футболок, чашок та інших товарів.

Фото: власна модна колекція Ferrari / Ferrari

Говорячи про футболки, одна з тих, що увійшли до нової колекції, коштує від 200 євро. Вишукане пальто обійдеться у 3000 євро. Також заслуговують на увагу особливе взуття та аксесуари з колекції від Puma та Rayban. Наявні розміри від XXXS до XXXL.

Дизайн одягу з колекції Ferrari створений Рокко Янноне з Dolce & Gabbana та Джорджо Армані. Загалом, 80 відсотків колекції одягу мають призначення унісекс.