KTM Adventure Week триватиме з 5 по 11 липня і долучитись до нього може власник будь-якого моторизованого двоколісника з будь-якого куточку світу. Головна мета – проїхати за тиждень щонайменше 1000 кілометрів.

KTM проголошує 5–11 липня “Тижнем пригод”, під час якого байкери усього світу зможуть записувати свої щоденні поїздки в додаток, брати участь у щоденних розіграшах заохочувальних призів та спробувати досягти головної цілі – подолати більше тисячі кілометрів за сім днів.

Дізнайтесь також: Мчить, як проклятий: KTM представила перший у своєму роді 1290 Super Duke RR

Чудова можливість кататися на мотоциклі й отримувати за це винагороди. Все, що потрібно зробити, щоб приєднатися до події, це встановити програму “RISER App”, сумісну з пристроями iOS та Android, куди будуть записуватись всі поїздки протягом цього тижня. Платежі та приховані комісії відсутні.

Мета – подолати 1000 кілометрів, але на учасників також чекає кілька інших щоденних завдань. У мобільному додатку можна спілкуватися з іншими райдерами з усього світу. Всі подробиці події можна дізнатись в додатку.

“Тиждень пригод” доступний у всьому світі, тож ви можете бути його учасником незалежно від країни де ви знаходитесь. До участі також приймаються будь-які типи мотоциклів та брендів, будь то KTM чи ні.

Ви можете вибрати власні дороги й маршрути або спробувати проїхати там, де шляхів не прокладено. Ви можете взяти участь у “Тижні пригод”, незалежно від того, перебуваєте ви в горах, на березі моря чи катаєтесь у пустелі.

Найбільш авантюрних мотоциклістів KTM нагороджуватиме щоденними та тижневими призами. Вони також отримають можливість бути представленими на сайті TheWorldAdventureWeek та глобальних соціальних каналах KTM. Усі райдери, яким вдасться подолати 1000-кілометровий рубіж, також отримають персональну нагороду.