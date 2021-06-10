KTM Adventure Week продлится с 5 по 11 июля и приобщиться к нему может владелец любого моторизованного двухколесника из любого уголка мира. Главная цель – проехать за неделю не менее 1000 километров.

KTM провозглашает 5 – 11 июля “Неделей приключений”, во время которого байкеры всего мира смогут записывать свои ежедневные поездки в приложение, участвовать в ежедневных розыгрышах поощрительных призов и попытаться достигнуть главной цели – преодолеть больше тысячи километров за семь дней.

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Отличная возможность кататься на мотоцикле и получать за это вознаграждение. Все, что нужно сделать, чтобы присоединиться к событию, – это установить приложение “RISER App”, совместимое с устройствами iOS и Android, где будут записываться все поездки в течение этой недели. Платежи и скрытые комиссии отсутствуют.

Цель – преодолеть 1000 километров, но участников также ждет несколько других ежедневных задач. В мобильном приложении можно общаться с другими райдерами со всего мира. Все подробности происшествия можно узнать в приложении.

"Неделя приключений" доступна во всем мире, поэтому вы можете быть его участником независимо от страны где вы находитесь. К участию также принимаются любые типы мотоциклов и брендов, будь то KTM или нет.

Вы можете выбрать собственные дороги и маршруты или попытаться проехать там, где путей не проложено. Вы можете принять участие в "Неделе приключений", независимо от того, находитесь ли вы в горах, на берегу моря или катаетесь в пустыне.

Наиболее авантюрных мотоциклистов KTM будет награждать ежедневными и недельными призами. Они также получат возможность быть представленными на сайте TheWorldAdventureWeek и глобальных социальных каналах KTM. Все райдеры, которым удастся преодолеть 1000-километровый рубеж, также получат персональную награду.