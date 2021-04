Рекламный лозунг совершенно нового байка KTM: "No rest for the wicked", ближайший аналог в русском – "Мчится, как проклятый".

"Настоящее определение выражения ready to race", – так австрийский производитель мотоциклов KTM описывает свой самый свежий и экстремальный продукт на сегодняшний день – двухколесного нейкед монстра/красавца под названием 1290 Super Duke RR.

Смотрите также: Harley-Davidson представил Pan America 1250 и 1250 Special

Если мотоцикл имеет в своем имени RR, к нему следует относиться со всей серьезностью. Сочетание этих букв всегда служило обозначением для моделей самой высокой категории у разных производителей, однако KTM до сих пор избегала их использования. Пока не появился этот зверь.

Абсолютно новый 1290 Super Duke RR, разработан на базе прототипа 1290 Super Duke R, имеет впечатляющие показатели производительности. Объем двигателя, который сидит в его раме – 1301 кубический сантиметр и это "самый большой двигатель V-Twin, совместимый с Евро5, на данный момент доступен для мотоцикла класса Hyper Naked", согласно KTM. Агрегат продуцирует мощность в 180 лошадиных сил и 140 ньютон-метров крутящего момента. Учитывая, что сам байк весит 180 килограммов, он имеет впечатляющее соотношение мощности к весу 1:1.

Фото: KTM 1290 Super Duke RR / KTM

Двигатель "дышит" через выхлопную систему Akrapovic Slip-On Line и вращает легкие колеса, обутые в шины Michelin Power Cup2. Передняя вилка – это полностью регулируемые амортизаторы WP APEX PRO 7548, а сзади установлены амортизаторы APEX PRO 7746. Углеродное волокно, используемое повсюду, уникальный дизайн сидений и переработанные светодиодные фонари довершают внешний вид мотоцикла.

Австрийский производитель выпустит эту новую топовую модель ограниченным тиражом в 500 единиц. Цены пока не объявлены, однако официальные дилеры марки готовы принимать предварительные заказы.