Pan America – абсолютно новая модель марки, анонсированная Harley-Davidson еще в 2018 году на модельный год 2020, вместе со стрит-файтером Bronx. Премьера Pan America была отложена до конца 2021 года, но состоялась раньше.

Harley-Davidson Pan America 1250 и 1250 Special оснащены абсолютно новым 1250-кубовым Max V-twin с жидкостным охлаждением.

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Последние несколько лет были трудными для Harley-Davidson. За короткое время компания потеряла своего генерального директора, должна была отказаться от главного рынка и пересмотреть свои гоночные приоритеты. Производителю даже пришлось неофициально отменить запуск некоторых новых мотоциклов, включая Bronx, но, в то же время, все же удалось вывести революционный Pan America. Этот мотоцикл является первой моделью бренда в классе дуал-спорт байков. С Pan America у Harley-Davidson появляется мотоцикл, на котором можно ездить как по дороге, так и вне ее.

Как и ожидалось, Pan America будет доступен в двух версиях – 1250 и 1250 Special. Обе оснащены двигателем семейства Revolution Max V-Twin с жидкостным охлаждением, рабочим объемом 1250 кубических сантиметров и мощностью 150 лошадиных сил. Из соображений экономии веса, двигатель интегрирован в байки, как центральный элемент шасси, обеспечивая модели 1250 вес в 244 кило, а 1250 Special – 254 килограмма.

Фото: Harley-Davidson Pan America и 1250 Special / Harley-Davidson

Pan America оснащен 19-дюймовым передним и 17-дюймовым задним колесом и электронно регулируемой подвеской. Технология под названием Adaptive Ride Height (ARH) обеспечивает оптимальное автоматическое регулирование клиренса, когда мотоцикл движется.

Байк также предлагает такие вещи, как круиз-контроль, топливный бак на 21 литр, полностью светодиодное освещение, систему контроля давления в шинах, адаптивную фару и рукоятки с подогревом.

Цены и сроки появления Harley-Davidson Pan America 1250 и 1250 Special у дилеров пока не объявлены.