Pan America – абсолютно нова модель марки, анонсована Harley-Davidson ще у 2018 році на модельний рік 2020, разом із стріт-файтером Bronx. Прем'єра Pan America була відкладена до кінця 2021 року, але відбулась раніше.

Harley-Davidson Pan America 1250 та 1250 Special оснащені абсолютно новим 1250-кубовим Max V-twin з рідинним охолодженням.

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Останні кілька років були важкими для Harley-Davidson. За короткий компанія втратила свого генерального директора, мусила відмовитись від головного ринку і переглянути свої гоночні пріоритети. Виробнику навіть довелося неофіційно скасувати запуск деяких нових мотоциклів, включаючи Bronx, але, в той же час, таки вдалось вивести революційний Pan America. Цей мотоцикл є першою моделлю бренду у класі дуал-спорт байків. Із Pan America у Harley-Davidson з’являється мотоцикл, на якому можна їздити як по дорозі, так і поза нею.

Як і очікувалося, Pan America буде доступний у двох версіях, 1250 та 1250 Special. Обидві оснащені двигуном сімейства Revolution Max V-Twin з рідинним охолодженням, робочим об'ємом 1250 кубічних сантиметрів і потужністю 150 кінських сил. З міркувань економії ваги, двигун інтегрований у байки, як центральний елемент шасі, забезпечуючи моделі 1250 вагу у 244 кіло, а 1250 Special 254 кілограмів.

Фото: Harley-Davidson Pan America та 1250 Special / Harley-Davidson

Pan America оснащено 19-дюймовим переднім і 17-дюймовим заднім колесом та електроннорегульованою підвіскою. Технологія під назвою Adaptive Ride Height (ARH) забезпечує оптимальне автоматичне регулювання кліренсу, коли мотоцикл рухається.

Байк також пропонує такі речі, як круїз-контроль, паливний бак на 21 літр, повністю світлодіодне освітлення, систему контролю тиску в шинах, адаптивну фару та рукоятки з підігрівом.

Ціни і терміни появи Harley-Davidson Pan America 1250 та 1250 Special у дилерів поки не оголошені.