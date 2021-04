Рекламний лозунг абсолютно нового байка KTM: "No rest for the wicked", найближчий відповідник в українській – "Мчить, як проклятий".

“Справжнє визначення виразу ready to race”, – так австрійський виробник мотоциклів KTM описує свій найсвіжіший і найекстремальніший продукт на сьогоднішній день – двоколісного нейкед монстра/красеня під назвою 1290 Super Duke RR.

Дивіться також: Harley-Davidson представив Pan America 1250 та 1250 Special

Якщо мотоцикл має у своєму імені RR, до нього слід ставитися з усією серйозністю. Поєднання цих літер завжди слугувало позначенням для моделей найвищої категорії у різних виробників, однак KTM до цього часу уникала їх використання. Поки не з’явився цей звір.

Абсолютно новий 1290 Super Duke RR, розроблений на базі прототипу 1290 Super Duke R, має вражаючі показники продуктивності. Об'єм двигуна, що сидить у його рамі – 1301 кубічний сантиметр і це “найбільший двигун V-Twin, сумісний з Євро5, на даний момент доступний для мотоциклу класу Hyper Naked”, згідно з KTM. Агрегат продукує потужність у 180 кінських сил і 140 ньютон-метрів крутного моменту. Зважаючи, що сам байк важить 180 кілограмів, він має вражаюче співвідношення потужності до ваги 1:1.

Фото: KTM 1290 Super Duke RR / KTM

Двигун “дихає” через вихлопну систему Akrapovic Slip-On Line і обертає легкі колеса, взуті в шини Michelin Power Cup2. Передня вилка – це повністю регульовані амортизатори WP APEX PRO 7548, а ззаду встановлений амортизатор APEX PRO 7746. Вуглецеве волокно, що використовується всюди, унікальний дизайн сидінь та перероблені світлодіодні ліхтарі довершують зовнішній вигляд мотоцикла.

австрійський виробник випустить цю нову топову модель обмеженим тиражем у 500 одиниць. Ціни поки не оголошені, однак офіційні дилери марки готові приймати попередні замовлення.