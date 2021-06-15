Собственная коллекция одежды от Ferrari включает 50 моделей.

Завод Ferrari сейчас расположен в Маранелло там же, где когда-то открыл свою мануфактуру Энцо Феррари. Теперь это мощный производственный комплекс, на котором собирают быстрые и дорогие автомобили. Однако, в эти выходные там не собирали суперкары, а демонстрировали коллекцию одежды Ferrari. Линейка, состоящая из 50 внешних видов – это первая собственная коллекция моды автопроизводителя.

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Это один из первых шагов компании в стремлении сократить лицензионные товары на 50 процентов. Это обеспечит большую независимость от сторонних мерчандайзеров, укрепит казну автопроизводителя и, возможно, удалит с полок магазинов самые неприятные дизайны футболок, чашек и других товаров.

Фото: собственная модная коллекция Ferrari / Ferrari

Говоря о футболках, одна из тех, что вошли в новую коллекцию, стоит от 200 евро. Изысканное пальто обойдется в 3000 евро. Также заслуживают внимания особенная обувь и аксессуары из коллекции от Puma и Rayban. Имеющиеся размеры от XXXS до XXXL.

Дизайн одежды из коллекции Ferrari создан Рокко Янноне из Dolce & Gabbana и Джорджо Армани. В общем, 80 процентов коллекции одежды имеют назначение унисекс.