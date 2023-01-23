Проект «стійких кросівок» був створений у співпраці з Тойодою Госеєм, членом Toyota Group.

Toyoda Gosei, що входить до складу Toyota Group, – світовий лідер у виробництві тканини для подушок безпеки. Вони відомі своєю довговічністю, міцністю та безпекою. Asics відома виробництвом високоякісного спортивного взуття. Разом вони об’єднали свій досвід, щоб створити кросівки, які не тільки виглядають стильно, але й забезпечують оптимальний комфорт і захист для власника.

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Нові «стійкі кросівки» мають верх із надлишку тканини, з якої виробляються автомобільні подушки безпеки. Тканина подушки безпеки міцна та легка, здатна витримувати вимоги щоденного носіння. Цей матеріал також робить взуття легким для носіння та пересування.

Підошва взуття виготовлена зі шкіри керма, також переробленої з зайвих матеріалів, що використовуються у виробництві. Відома своїм зчепленням і довговічністю, шкіра також водостійка, що робить її ідеальною для вологих або слизьких умов.

Слід зазначити, що залишки тканини подушки безпеки та шкіри керма важко переробити. Toyoda Gosei перетворює ці матеріали на сумки, футляри для ручок та інші продукти під брендом Re-S eco.

Нові кросівки від Toyoda Gosei та Asics мають на меті змінити правила гри у світі спортивного взуття. Його можна буде придбати з 26 січня 2023 року.