В США представили самую большую модель японского бренда Subaru – Ascent 2024. Несмотря на то, что в Америке рестайлинги проходят каждый год, на этот раз обновилась только цена – она выросла.

После обновления в середине цикла прошлым летом, Subaru представила модель Ascent 2024 модельного года. В ней нет ничего нового, кроме более высоких цен. Впрочем, в Украине Ascent не продается официально, их завозят с аукционов США.

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Начинает линейку в США базовая комплектация за $34 195, что на $300 больше модели 2023 года. Она оснащена 11,6-дюймовой информационно развлекательной системой, беспроводными системами Android Auto и Apple CarPlay, трехзонным климат-контролем, USB-портами и 18-дюймовыми легкосплавными дисками.



Под капотом остался 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 260 л.с. и 375 Нм крутящего момента. Мотор арегатируется с CVT и стандартным приводом.





За версию Ascent Premium японская Subaru просит в Америке по меньшей мере $36 795. В этой комплектации предлагается точка доступа Wi-Fi, водительское сиденье с электроприводом, подогрев передних сидений, боковые зеркала с подогревом, обтянутые кожей, руль и рычаг переключения передач, система помощи полосы движения, система предупреждения о перекрестном движении сзади, система автоматического аварийного рулевого управления и система обнаружения слепых зон.



Цена на Ascent Onyx Edition поднимается до $41595, а за Limited придется выложить $41895. Onyx Edition Limited стартует от $46595.



Топовая комплектация оснащена аудиосистемой премиум-класса Harman Kardon, панорамной крышей с электроприводом, умным зеркалом заднего вида, 180-градусной камерой переднего вида, черной глянцевой решеткой радиатора, сатинированными хромированными боковыми зеркалами.

Напомним, что Subaru представит несколько электромобилей к 2025 году

Subaru производит Ascent на американском заводе в Лафайете, штат Индиана, вместе с Crosstrek, Legacy и Outback.