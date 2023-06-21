Японский автопроизводитель разрабатывает систему помощи водителю для автомобилей с механической коробкой передач.

Несмотря на то, что система Eyesight от Subaru дебютировала как опция еще в 2013 году на Outback и Legacy, она все еще была доступна только на автомобилях с автоматической коробкой передач. Но теперь производитель наконец-то решил исправить этот недостаток – специально для тех, кто не представляет «плеяд» без трех педалей, но при этом не хочет терять комфорта и безопасности управления.

В официальном пресс-релизе Subaru подтверждает, что адаптирует EyeSight к рабочим характеристикам автомобилей с механической коробкой передач. После завершения всех испытаний, система будет работать в широком диапазоне условий и будет помогать водителю в критических ситуациях, как это делает EyeSight в автомобилях, оборудованных автоматической коробкой передач.

Читайте также: Самый Subaru подорожал, но не обновился

Первым автомобилем с МКПП и EyeSight должна стать японская домашняя версия спортивного купе BRZ, дебют которого запланирован на осень этого года. Subaru обещает, что в механическом варианте система сохранит все функции, которые есть для «автоматов»: торможение перед столкновением, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде из полосы движения, раскачивание и начало движения автомобиля впереди, а также предупреждение заднего сонара.

При этом эффективность избегания столкновений и смягчения повреждений от них никак не будет снижена. По-прежнему на машинах с «механикой» EyeSight будет автоматически активироваться вместе с запуском двигателя, а водители смогут выключать функции EyeSight отдельно.

Следует отметить, что Страховой институт шоссейной безопасности США (IIHS) еще в 2017 году предоставил Subaru, оборудованному системой EyeSight, самую высокую оценку за предотвращение лобовых столкновений. По данным отчетов, первое поколение EyeSight снизило количество травм пешеходов на 33%, а второе поколение – на 41% по сравнению с моделями Subaru, не имеющими EyeSight.