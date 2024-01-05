Творіння японського тюнера Vrarva позбулося емблеми Suzuki й приросло обвісом з дев’яти частин, що перетворило кей-кар Suzuki Hustler на міцного маленького монстра.

Вже після того, як інший японський тюнер Damd перетворив кей-кар Suzuki Hustler на крихітну імітацію Jeep, компанія Vrarva показала власний варіант "міського автомобіля для спецпризначенців" – Vrarva IO.

Спереду у Hustler Vrarva залишилася решітка, але з’явилися дещо оновлений бампер і нестандартний капот із незграбними виступами над круглими фарами.

Задня частина має аналогічну обробку з пластиковими надбудовами на дверях багажника та бампері.

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Suzuki Hustler навіть в стоку поставлявся з великою кількістю нефарбованого пластику в стилі кросовера прямо з заводу, але Vrarva ще більше збільшила те дозування. Особливо це помітно на профілі завдяки товстим розширенням крил і захисній смузі на дверях.

І вийшла у Vrarva на базі Suzuki Hustler ось така кастомна машина. Фото: Vrarva

Певний шик додають нові 15-дюймові колеса з шинами Toyo Open Country, чия нарізка протектора забезпечує посилене зчеплення на слизькій поверхні. І це для екстриму на бездоріжжі фактор приємний. А піднята підвіска натякає на позашляхові властивості автомобіля.

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Vrarva IO базується на Suzuki Hustler Hybrid G 2WD другого покоління. Маємо уже знайомий трициліндровий двигун з турбонаддувом об’ємом 658 куб. Потужність передається на передні колеса через автоматичну коробку передач CVT.

Цікаво, що Hustler доступний у версії 4WD, а вона в такій стилістиці більш придатна для перероблення Vrarva у справжнього позашляхового монстра.

З вигляду трохи незграбний, брутальний, але ж стиляга справжній що всередині, що зовні. Фото: Vrarva

Щодо вартості модернізації, то вона не така вже й висока. Цінник на Vrarva IO тримається на позначці 17 362 доларів США, але не це гальмує його поширення світом: як і у випадку з більшістю автомобілів kei, Hustler обмежений японським ринком.