Suzuki прекратит продажи 4 моделей в Европе

Как передает Carscoops, экологические нормы, введены в ЕС и Великобритании, подтолкнули Suzuki исключить четыре модели из своей линейки, чтобы она имела соответствие всем законодательствам Великобритании и ЕС.

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Сообщается, что эти авто исчезнут в 2025 году и модельный ряд Suzuki в Великобритании будет представлен гибридными Swift, Vitara, S-Cross и Across PHEV.

"Уход этих моделей освободит место для электромобилей и позволит нам конкурировать в период, когда соотношение продаж гибридных и электромобилей будет стимулировать наш бизнес. Мы выходим из эры ДВС, сосредотачиваясь на внедорожниках и новом Swift, а затем, начиная со второй половины 2025 года, мы начнем период роста электромобилей", – сказал глава Suzuki в Великобритании Дейл Уаятт.

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Ожидается, что в 2025 году появится первый электромобиль бренда, а до 2030 года дебютируют еще несколько электрических моделей. Первый электромобиль бренда будет серийной версией концепта eVX. Сейчас о модели известно немного.

Концепт eVX

Концепция имела аккумуляторную батарею на 60 кВт-ч и запас хода в 550 км по циклу MIDC. Ранее компания заявляла, что кроссовер "стремится перенести наследие бренда 4×4 в новую электрическую эру, чтобы обеспечить настоящие впечатления от вождения SUV Suzuki".