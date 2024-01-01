Suzuki Jimny прощається з Європою

Suzuki пророкує кінець лінійки Jimny лише для ICE в Європі й водночас торує шлях для електрифікованого наступника. Horizon випустять лімітованим тиражем у 900 одиниць з обвісом для кузова та широким пакетом аксесуарів.

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Horizon відрізняється від стандартного Jimny решіткою радіатора в ретро-стилі з написом Suzuki, алюмінієвою запобіжною пластиною на бампері, бічними порогами в тон і кришкою запасного колеса під брендом Suzuki.

Завершальна для Європи модель Jimny Horizon отримала чорні "сталеві штани" та набір бризковиків. Фото: Suzuki

Що стосується інтер’єру, то двомісна конфігурація та плоска підлога надали простір для вантажного простору у розмірі 863 літрів.

В моторній ніші під капотом встановлено перевірений часом атмосферний 1,5-літровий бензиновий двигун, що видає 101 к.с. (75 кВт / 102 к.с.) і 130 Нм крутного моменту. Для Horizon цей двигун можна поєднати лише з механічною коробкою передач, яка передає потужність на всі чотири колеса.

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Місцеві правила щодо викидів змусили Suzuki пропонувати Jimny лише у формі LCV у Європі та Великобританії з 2021 року. Нинішнє оновлення дозволить йому відповідати суворим нормам викидів у Європі та бути доступним як пасажирський автомобіль із задніми сидіннями. Крім того, Suzuki підтвердила, що повністю електрична версія Jimny знаходиться в стадії розробки й з’явиться десь до 2030 року.

На прощання Jimny причепурився решіткою радіатора в ретро-стилі з написом Suzuki. Фото: Suzuki

900 одиниць Suzuki Jimny Horizon тепер доступні в окремих дилерських центрах Suzuki в Німеччині за ціною 32 340 євро (35 000 доларів США). Для контексту, базова ціна Jimny на німецькому ринку становить 29 490 євро (еквівалентно приблизно 32 000 доларів США за поточним обмінним курсом).