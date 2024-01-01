Військовий багі на базі Suzuki Jimny зроблено з урахуванням досвіду ЗСУ

Великий попит в ЗСУ на багі, що самотужки виготовлені українськими майстрами у звичайних майстернях та автогаражах підприємств, спонукав Technamm взятися за розробку власної легкої тактичної машини. Їй дали назву Fennec 2, цифровий індекс якої свідчить про те що свого часу виробник займався подібною розробкою і нині "заново винаходить таку техніку". Саме на це вказують експерти бельгійського часопису Army Recognition.

Fennec 2 базується на шасі Suzuki Jimny і має повну масу автомобіля (GVWR) 1,65 тонни при доволі компактних розмірах: 3695 мм у довжину, 1600 мм у ширину та 1670 мм у висоту. Колісна база становить 2250 мм. У поєднанні з дорожнім просвітом 190 мм це дає виняткову маневровість на позашляховій місцевості.

Читайте також Військові випробували українські багі на серйозному бездоріжжі: відео

Fennec 2 отримав екологічний стандарт Євро-3. Під капотом стоїть 1500-кубовий рядний 4-циліндровий дизельний двигун Renault 1.5 DCI. Він видає завдяки багатоточковому електронному уприскуванню 105 к.с.

Минула розробка удосконалена відповідно до сучасних вимог. Гальмівна система складається з передніх дискових та задніх барабанних гальм, що дає оптимальну безпеку. Підсилена передня і задня підвіски та жорстка триважільна вісь з гвинтовими пружинами дають порівняно плавний хід на бездоріжжі. Цьому також сприяє блокування заднього диференціала, що показав свою необхідність для роботи на складній місцевості.

Фото: Bob Morrison

Про підсилену підвіску говорить навіть те, що попередня версія мала вантажність 600 кг, а Fenneс 2 з модернізованою підвіскою тепер пропонує 1000 кг.

Читайте також Вінницькі багі отримали власну назву: дошкульні ворогу "Хижаки" вже на фронті

Конструкція Fennec 2 охоплює елементи безпеки та практичності, такі як стійка безпеки зі складаним подвійним вітровим склом, відкидна задня кришка багажника та посилений бампер, готовий для розміщення лебідки. Запасне колесо вміло встановлено на захисному кріпленні, а в салоні є кріплення для зброї кожного пасажира та підставка для ноутбука для переднього пасажира.

Фото: Technamm

Fennec 2 має три сидіння, включаючи заднє сидіння, що обертається. Його встановлено для стрільця-кулеметника. Усі крісла оснащені ременями безпеки.

З-поміж додаткових систем є набір Pioneer і знімні лебідки спереду та/або ззаду, що дозволяє користувачам адаптувати автомобіль до своїх конкретних потреб.

Читайте також Сільські механіки налагодили виробництво військових багі

Є сподівання, що невдовзі тактичні автомобілі Fennec 2 від компанії Technamm з'являться в Україні, оскільки машини такого виконання значно витриваліші від саморобних багі, донорами яким служать старенькі "Жигулі".