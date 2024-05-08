Під Києвом відбувся масштабний тест-драйв легких автомобілів типу багі, які українські розробники пропонують для постачань бойовим підрозділам Сил оборони.

За межею екстриму

Всього на своєрідний тест та показові виступи прибуло 11 машин від восьми виробників. З-поміж них була навіть одна електрична 2-місна багі, яка нарівні з бензиновими та дизельними автівками йшла запропонованим маршрутом іспитів.

За словами журналіста-оглядача Сергія Волощенка, усе збіглося за часом та місцем. Навіть погода "та, що треба" – небо вкрили темно-сині й подекуди чорні хмари та лив густий дощ. Перезволожена земля була не лише на галявині, де відбувався статичний показ техніки, але й на всьому маршруті.

Читайте також Вчорашні студенти КПІ створили бронеавтомобіль світового зразка: тест-драйв Inguar-3

На трасі з різним рельєфним перепадом багнюки вистачало. Там не тільки машинам проїхати, але й людині пішки було складно пройти. В деяких місцях невеличкі за розміром багі легко ховалися з дахом в ямах, буксували на слизькій поверхні, але це не лякало ні розробників, ні пілотів, ні військових.

Отож, демонстраційний показ "у правильному місці" подекуди був за межами екстриму, але пройти дистанцію на трасі жоден з виробників багі не відмовився. Акумуляторна машина винятком не стала й показувала не гірші від класичних багі показники прохідності, маневрування.

Себе показали, на інших подивилися

Демонстраційний огляд техніки під Києвом зібрав кращих з кращих. Тут одне одного знали, хоча географічно усі розробники з різних куточків України. Назви рясніли розмаїттям. Виділялися "Елік" з Тернополя, "Мамай" зі Львова, "Мангуст" з Черкас, "Столичний дракаріс" з Києва, "Варан" з Коломиї та інші.

Читайте також Тест-драйв канадського бронеавтомобіля Roshel Senator, зібраного українськими руками

На запрошення одного з розробників багі Володимира Садика на показ і тест прибув знайомий нашому читачеві Сергій Волощенко. Оскільки більшість з машин він уже тестував, то розробка Володимира цікавила найбільше і це був доволі приємний сюрприз в лінійці показаних машин.

По-перше, це був повнопривідний автомобіль із заднім розташуванням дизельного двигуна. Така конструкція дещо незвична, але сама концепція виявилася вдалою.

По друге, там, де інші машини буксували, цей автомобіль легко проходив дистанцію і навіть брав на буксир інші машини, що все-таки десь засіли чи геть забуксували й вибратися не могли.

Читайте також Тест-драйв броньованого пікапа Toyota з українською назвою «Хорт»

Втім, техніка є техніка і військові на це зважали, обравши саме такі складні траси. Та й з дощовою погодою пофортунило.

За принципом американських гелікоптерів

Вибрана для тесту багі зроблена з одним сидінням – попереду. Воно, як і у добре відомої «Волинянки» (транспортер переднього краю ЛуАЗ-967) – по центру. Щоправда, у того повнопривідного автомобіля-амфібії сидіння водія зафіксоване, а тут поворотне і фактично впритул до щитка приладів.

Це зроблено тому, що педальна зона для ніг втоплена в міжколісний простір, де зазвичай в класичних автомобілях розміщена моторна ніша. В цій ситуації водієві так краще зайняти робоче місце – сів, повернувся вперед та поїхав.

Читайте також Тест-драйв авто для розмінування Validus Iveco

Як і у американських військових гелікоптерах, тут наскрізний салон без дверей. Таким чином евакуаційний автомобіль-багі має прямий доступ для розміщення особового складу.

Сергій Волощенко: збоку від водія на підлозі можна розмістити ноші з пораненими для евакуації з передової чи просто покласти або посадити покалічених людей на підлогу.

На зворотному шляху ця платформа придатна для доставляння навіть великих дерев’яних ящиків зі снарядами, мінами чи боєприпасами до стрілецької зброї.

При потребі тут, звісивши ноги за борт, на підлозі вільно можуть розміститись 4 – 6 бійців у повному спорядженні, що зручно під час рейду, розвідки чи патрулювання. Високий кліренс дозволяє й такий десантний варіант транспортування особового складу.

Читайте також Тест-драйв десятимісного бронеавтомобіля "Новатор-2"

Є й багато інших зручних для користування цікавих рішень, які можна описувати довго та в деталях. Однак в нашому короткому огляді маємо цікавіший постулат привабливості – краще один раз побачити. Отож, відео від Сергія Волощенка.

Скріншот,фото: Авто24