Под Киевом состоялся масштабный тест-драйв легких автомобилей типа багги, которые украинские разработчики предлагают для поставок боевым подразделениям Сил обороны.

За гранью экстрима

Всего на своеобразный тест и показательные выступления прибыло 11 машин от восьми производителей. Среди них была даже одна электрическая 2-местная багги, которая наравне с бензиновыми и дизельными машинами шла предложенным маршрутом испытаний.

По словам журналиста-обозревателя Сергея Волощенко, все совпало по времени и месту. Даже погода "та, что надо" – небо покрыли темно-синие и местами черные облака и лил густой дождь. Переувлажненная земля была не только на поляне, где проходил статический показ техники, но и на всем маршруте.

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На трассе с разным рельефным перепадом грязи хватало. Там не только машинам проехать, но и человеку пешком было сложно пройти. В некоторых местах небольшие по размеру баги легко прятались с крышей в ямах, буксовали на скользкой поверхности, но это не пугало ни разработчиков, ни пилотов, ни военных.

Поэтому, демонстрационный показ "в правильном месте" кое-где был за пределами экстрима, но пройти дистанцию на трассе ни один из производителей багги не отказался. Аккумуляторная машина исключением не стала и показывала не хуже классических багги показатели проходимости, маневрирования.

Себя показали, на других посмотрели

Демонстрационный смотр техники под Киевом собрал лучших из лучших. Здесь друг друга знали, хотя географически все разработчики из разных уголков Украины. Названия пестрели разнообразием. Выделялись "Елик" из Тернополя, "Мамай" из Львова, "Мангуст" из Черкасс, "Столичный дракарис" из Киева, "Варан" из Коломыи и другие.

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По приглашению одного из разработчиков багги Владимира Садика на показ и тест прибыл знакомый нашему читателю Сергей Волощенко. Поскольку большинство из машин он уже тестировал, то разработка Владимира интересовала больше всего и это был довольно приятный сюрприз в линейке показанных машин.

Во-первых, это был полноприводный автомобиль с задним расположением дизельного двигателя. Такая конструкция несколько непривычна, но сама концепция оказалась удачной.

Во вторых, там, где другие машины буксовали, этот автомобиль легко проходил дистанцию и даже брал на буксир другие машины, что все-таки где-то засели или совсем забуксовали и выбраться не могли.

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Впрочем, техника есть техника и военные это учитывали, выбрав именно такие сложные трассы. И с дождливой погодой пофортунило.

По принципу американских вертолетов

Выбранная для теста багги сделана с одним сиденьем – впереди. Оно, как и у хорошо известной "Волынянки" (транспортер переднего края ЛуАЗ-967) – по центру. Правда, у того полноприводного автомобиля-амфибии сиденье водителя зафиксировано, а здесь поворотное и фактически вплотную к щитку приборов.

Это сделано потому, что педальная зона для ног утоплена в межколесное пространство, где обычно в классических автомобилях размещена моторная ниша. В этой ситуации водителю так лучше занять рабочее место – сел, повернулся вперед и поехал.

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Как и в американских военных вертолетах, здесь сквозной салон без дверей. Таким образом эвакуационный автомобиль-багги имеет прямой доступ для размещения личного состава.

Сергей Волощенко: сбоку от водителя на полу можно разместить носилки с ранеными для эвакуации с передовой, просто уложить или усадить покалеченных людей на пол

На обратном пути эта платформа пригодна для доставки даже больших деревянных ящиков со снарядами, минами или боеприпасами к стрелковому оружию.

При необходимости здесь, свесив ноги за борт, на полу свободно могут разместиться 4 – 6 бойцов в полном снаряжении, что удобно во время рейда, разведки или патрулирования. Высокий клиренс позволяет и такой десантный вариант транспортировки личного состава.

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Есть много других удобных для использования интересных решений, которые можно описывать долго и в деталях. Однако в нашем коротком обзоре есть более интересный постулат привлекательности – лучше один раз увидеть. Итак, видео от Сергея Волощенко.

Скриншот,фото: Авто24