Эта машина японская, переделанная под бронированное авто в Германии, но с украинским названием – "Хорт". Расскажем о ней больше.

Если присмотреться к этой машине, становится понятно, что под бронированными латами скрыта техника от легендарного пикапа Toyota Land Cruiser 79. Самое интересное, что этот автомобиль, который начали выпускать в 1984 году, до сих пор находится на конвейере. Его можно приобрести в разных странах, не только в Африке или Латинской Америке, но и на некоторых европейских рынках.

История именно этого автомобиля достаточно интересна. В Украину эту машину к нам привез небезызвестный немецкий производитель бронированной техники ASC. Идея состоит в том, чтобы показать его военным, а может даже производить на украинских мощностях. Машина бронированная по классу VPAM7, что фактически является новым стандартом, в котором соединены классы бронирования В5 и В6.

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Именно этот автомобиль создавался для журналистов. Отличается он от обычной боевой машины, которую производят для военных, в первую очередь размером окон. Понятно, что для военных окна будут значительно меньше, для лучшей защиты экипажа.

Хотя толщина окон здесь действительно колоссальная – 50 мм. Но они достаточно тяжелые. Поэтому машина для прессы весит даже больше, чем вариант для военных. Ведь эта комплектация имеет массу 3900 кг, а броневик для военных будет где-то на 300 кг легче, потому что тяжелого стекла будет меньше.

Чем отличается наш пикап от серийной машины? В первую очередь тем, что здесь защищена капсула, обшитая броней SWEBOR толщиной 10 мм – это довольно неплохая защита от стрелкового оружия. Колеса также имеют существенную защиту. Они разрешают даже без давления ехать со скоростью 50 км/ч, а на испытаниях ехали даже сотню. Дно автомобиля выдерживает одновременно взрыв двух ручных гранат, а под передним колесом взрывали 6 килограммов взрывчатки.

Понятно, что такая Toyota имеет колоссальную прочность и надежность благодаря шасси, которое прекрасно зарекомендовало себя с 1984 года. Здесь на мощной раме расположены два разрезных моста, и оба из них опираются на рессоры. Поэтому такая ходовая невероятно крепкая и выносливая.

Toyota Land Cruiser 79 внутри всегда была не очень просторным автомобилем, но тут немного прибавилось места. Потому что дверь чуть-чуть отодвинулась в сторону. В салоне все знакомо с точки зрения серийной Toyota, единственное, что лобовое стекло бронированное. Слои стекла в нем перемежаются полиуретаном, он имеет еще и подогрев, что невероятно важно для наших погодных условий.

Интересный момент относительно посадочной формулы, она здесь 5+1. Плюс 1 – это потому, что шестому пассажиру придется сидеть над центральным туннелем, это место для недолгих поездок, ведь оно расположено у рычагов управления трансмиссией.

В списке оборудования есть даже профессиональный джиперский домкрат с массивной подставкой. А также набор инструментов, в который входят даже пусковые провода, перчатки, трос и одеяло.

Что касается моторов. Машина для журналистов оснащена 4-литровым бензиновым двигателем V6 на 200 сил, но фактически все военные автомобили будут иметь один из трех вариантов дизелей. Базовым будет легендарный шестицилиндровый 4,2-литровый атмосферный дизель на 129 сил. Цифра скромная, но пусть не вводит Вас в заблуждение, потому что этот мотор фактически способен проехать миллион километров.

У пикапа есть блокировка трех дифференциалов. Клиренс составляет 23 см. 130-литровый топливный бак также обшит броней. Горючего в нем должно хватать километров на 600.

Немного поездили на машине и обнаружили несколько вещей. Во-первых, ты не слышишь, когда въезжаешь задним бортом в дерево, не то что касаешься, а именно въезжаешь. Во-вторых, на машине установлено спортивное сцепление, оно рано начинает дымить, но выносливое. Так же выносливы тормоза, они необычные, усиленные. Но очень эффективные. Об этом свидетельствует хотя бы то, что подобная бронированная “Тойота Ленд Крузер 79” смогла получить сертификат немецкого института Дорожной безопасности, то есть выдержала сложные тесты.

Этот Land Cruiser 79 успешно поехал дальше наматывать по Украине свои тысячи километров. Харьков, Днепр, Николаев и Краматорск. Уверен, на “Хорте” успеют прокатиться и военные, которые дадут ему должную оценку. Но первое впечатление достаточно неплохое.