Чергову партію із 18 машин типу багі передав до бойових підрозділів Оперативного командування "Південь" благодійний фонд Віталія Гуменюка з Вінниці.

Загалом зусиллями учасників цього міжрегіонального проєкту, до якого долучилися волонтерські рухи з міста Бар та припортової Одеси, нашим захисникам в нинішнім році відправлено 26 швидкісних машин переднього краю.

Як розповів Авто24 керівник цього волонтерського об’єднання Віталій Гуменюк, торік по актах прийняття-передавання міжрегіональна команда відвантажила нашим армійцям 75 одиниць такої техніки.

Читайте також Вінницькі багі вивезли з-під вогню на фронті вже понад 700 поранених захисників

"В нинішнім році взяті темпи виготовлення популярних в українському війську машин багі набагато кращі. Наша команда з різних куточків південного регіону України планує передати у війська понад дві сотні машин, над виготовленням яких працює більше 50 людей", – поділився планами Віталій Гуменюк.

За словами очільника цього великого об’єднання однодумців, багі-проєкт вже має ознаки промислового виробництва з чітким структурним технологічним розподілом. Щоправда, в умовах воєнного стану виробничі підрозділи довелося розмістити на різних майданчиках та розвести географічно.

Хтось займається транспортуванням викуплених чи подарованих старих "Жигулів ", агрегатна база яких служить основою для подальшого виготовлення цих прудких машин, про які редакція Авто24 писала уже не раз.

Кілька підрозділів волонтерів займається розбиранням пригнаних автомобілів. Інші бригади здійснюють дефектування, реставрацію та підготовку компонентів, систем й агрегатів до збирального процесу.

Читайте також На бойові багі з Вінниці вишикувалась черга: фронтовикам потрібні такі машини

Якщо на розбирання долучені не фахівці, а швидко навчений волонтерський персонал, то на виробничій лінії збирання техніки стоять фахівці. Тут сформовано гарний склад спеціалістів, з-поміж яких є чимало різальників металу, зварювальників, автослюсарів, електриків, механіків, фарбувальників, інженерів.

В основному на всіх етапах виробничого процесу до справи долучилися люди, які не підлягають мобілізації за віком, станом здоров’я чи сімейним станом багатодітних родин. Є також студенти, учнівська молодь та жінки.

Читайте також Восьмикласник на зароблені гроші купив авто для ЗСУ

На відміну від оригінальних автомобілів ВАЗ, виготовлені багі легші й прудкіші. Їх маса тут не більше 700 кг. Підвіска посилена, для пружності й пом'якшення ходу на бездоріжжі допомагають газомасляні амортизатори Outlander.

Маючи потужність 64-65 кінських сил, притаманну першим моделям ВАЗ, багі такої ваги легко набирає швидкість 110 км/год. Мотор може при потребі розігнати багі й більше, але робити таке не варто – це не трековий болід, а бойова машина переднього краю.

І хоча темпи виготовлення машин з донорських "Жигулів" виросли, а везуть техніку (див. відео нижче) для розбирання, агрегати та й запчастини з усіх куточків України мало не щодня, машин-донорів не вистачає: армія потребує все більше багі. Так що долучайтеся.

До постачання долучилася навіть Вінницька мерія, яка вирішила списати з балансу бюджетних організацій обласного центру чотири автомобілі й найближчим часом має передати їх волонтерам.

Читайте також Продається багі: кулемет та кріплення під ПТРК у комплекті

Виготовлення багі обходиться дешевше, оскільки зібрані гроші витрачаються лише на нові акумулятори, прилади освітлення та деякі ходові запчастини, а листовий метал, трубчатий матеріал на цю добру справу повністю постачає підрозділ "Метінвест-СМЦ".

З легкої руки Вадима Сорочинського та його однодумців з волонтерського підрозділу міста Бар багі отримали власну назву – "Хижак". Вона вже прижилася у військах, назва моделі у вжитку армійців та фігурує у документах.

Читайте також Стоматологи в Києві створили своє багі для ЗСУ: фото, відео

Машини йдуть у бойові підрозділи Оперативного командування "Південь" (див. відео внизу) саме під цією назвою. Для окупантів така техніка й справді хижа та дошкульна, чого не скажеш про наших захисників - українським воїнам вона помічниця.

Вогневий потенціал може бути в кількох варіаціях. Основний засіб ураження ворожих цілей це все-таки кулемет 12,7-мм кулемет М-2 Browning чи ДШК. Може бути автоматичний гранатомет АГС-17/КБА-119 чи MK-19.

У вигляді додаткового озброєння наші воїни часто використовуються "покемон" – кулемет Калашникова ПКМ 7,62 мм з лапками (сошниками) під дулом. Ним ведуть вогонь з пасажирського сидіння.

Звісно, багі є не броньованою штурмовою машиною. Це в основному патрулювання, розвідка, рейд, а при потребі евакуація поранених. В будь-якому разі потреба в такій техніці не спадає, а наростає.

Нині в роботі на різній стадії готовності 15 транспортних засобів, які після повного збирання, фарбування матимуть статус багі та назву "Хижак".

Фото: Віталій Гуменюк, Вадим Соросинський, Alexander Kovalenko,

Оперативне командування "Південь"