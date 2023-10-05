Невдовзі в Україні може з’явитися ще одна майстерня з масового виготовлення багі для ЗСУ: п’ятимісний спецтранспорт з відкритим кузовом уже пройшов випробування передовою.

За словами директора компанії "Промед" Олега Суздельцева, OrthoBuggy є спільним проєктом ортодонтів України та благодійного фонду "Алекс Вектор", до якого долучилися ще й дилери ортодонтичної продукції. За їх кошти виготовляються автомобілі типу багі, але до цієї справи можуть долучитися всі охочі, оскільки це не відомчий чи корпоративний задум, а загальнонаціональний.

Автомобіль переднього краю має місткість по формулі 2+3, хоча за словами розробників, багі спокійно може везти удвічі більше людей середньої статури, оскільки вантажність 800 кілограмів це дозволяє. Щоправда, облаштованих місць тут всього п’ять. Решта людей можуть розміститися стоячи на підніжках, сидячи на передніх крилах, решітчастому багажнику позаду другого ряду сидінь і навіть на капоті.

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Повнопривідний автомобіль з посиленою передньою піввіссю укомплектований шестициліндровим V-подібним2,5-літровим турбодизельним двигуном потужність під 200 к.с.

Автомобіль розвиває швидкість до 80 кілометрів на годину, але зазвичай такою прудкістю мало хто користується. Це вздовж по свіжій стерні після комбайна ще можна стрілку спідометра на 60 тримати, а пересічною місцевістю навіть на 40-45 км/год вас добряче буде трясти.

Як зазначив згаданий вище Олег Суздальцев, середня вартість одного такого багі сягає 250 тисяч гривень.

Нагадаємо, подібні майстерні з виготовлення багі вже діють в Рівненській області, у Чернівцях, Вінниці, Черкасах, Кривому Розі. Тепер буде ще й Київ.