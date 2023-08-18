Можете не ламати голову над моделями цих багі, їх походженням і виробником: на фото звичайні "Жигулі", перероблені у бойові розвідувальні, патрульні та санітарні машини переднього краю.

Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб Вінничини на своїй сторінці в соцмережі розповів про започатковану в області справу, де почали збирати й звідусіль звозити старенькі "Жигулі", які розукомплектовують і з їх агрегатної бази роблять бойові баггі.

Редакція Авто24 вирішила дізнатися більш детальніше про це і зв’язалася з виробником. З’ясувалося, що вимог і якихось критеріїв до автомобілів не існує. Якщо справна ходова та живий двигун, то добре. Якщо ні – буде автомобіль донором. Побиті, кузови, відсутність скла, дверей і навіть задніх диванних крісел не завада – їх однаково потім знімають й відправляють на утилізацію.

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Від "копійки", "п’ятірки", чи "сімки" лишається зовсім небагато, але й те переробляється. До речі, в роботу беруть усі моделі з першої по сьому – вони найбільш витривалі для роботи "в полі".

Отож, у Благодійному фонді родини Гуменюк з Вінниці раді як машинам на ходу, так і запчастинам, агрегатам будь-яких моделей. Автомобілі гонять самоходом, везуть на причепах. Агрегати, запчастини хто везе, хто передає, а хто просто запрошує приїхати і забрати.

До проекту "Багі з Жигулів для ЗСУ" долучилися не тільки волонтери, звичайні люди, але й організації, підприємства. Фото: Віталій Гуменюк

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Скажімо, поліція Вінницької області передала шість двигунів, дифузори з вентиляторами для системи охолодження. Родина Степанюків безкоштовно передала на потреби ЗСУ авто свого сина, якого посмертно нагородженого орденом Богдана Хмельницького за подвиг у боротьбі з окупантами.

Від "Жигулів" тут лишаються "ріжки та ніжки", все інше варять, починаючи з трубчатого каркасу, ставлять, тестують і… відправляють на фронт. Фото: Віталій Гуменюк

За літо тут уже 12 багі передали в підрозділи Оперативного командування "Південь". До Дня Незалежності планується відправити на фронт ще два десятки таких автомобілів, які в переробленому вигляді нічим "Жигулі" не нагадують.

"Півтора десятка багі уже практично готові, йде процес фарбування, тестування. Темпи стримуються – коштів підкупити дещо із запчастин і навісної атрибутики не так уже й багато. Сподіваємося на підтримку людей", – розповів сьогодні вранці Авто24 голова згаданого Фонду Віталій Гуменюк.

Кузов тут за конструкцією сама простота – бойове багі без будь-якої розкоші, притаманної цивільним машинам такого виконання. Підвіска тут зовсім інша, як і вся трансмісія.

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Моторна ніша лише зсередини вгадується за двигуном з "барашками" на кришці повітряного фільтра та карбюратору з паливним насосом, що залишилися на своїх звичних місцях. Кермо зі стійкою також оригінальні, але без накладних кожухів і кнопки сигналу.

З передової повідомляють, що таких багі там потрібні сотні: машина переднього краю отримала у фронтовиків п’ятизірковий статус. Фото: Фото: Віталій Гуменюк

Фар, стоп-сигналів, габаритних вогнів тут не знайдете. Дві фари прямокутної форми ледь видимих розмірів з діодними лампочками закріплені зверху на трубчатому каркасі безпеки. Більше з освітлення тут нічого немає. Воно й не потрібне, оскільки це автомобіль переднього краю.

"Така машина дуже корисна. На передку багато чого доводиться носити руками. А тут з її допомогою можна це робити досить мобільно, швидко. Можна бека підвезти. Можна швиденько дістатися до потрібного місця чи в розвідку майнути. Це по-перше. По-друге, на цій машині стовідсотково відсутня корупція. На ній не будеш кататися в тилу, вона буде працювати конкретно у війську на передовій", – прокоментував співрозмовник Авто24 Віталій Гуменюк.

Наразі багі для фронту готується з туреллю для крупнокаліберного кулемета. Однак у планах волонтери виношують думку про модифікації такої машини під гранатометну установку та переносний зенітний ракетний комплекс Javelin.