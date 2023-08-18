Можете не ломать голову над моделями этих багги, их происхождением и производителем: на фото обычные "Жигули", переделанные в боевые разведывательные, патрульные и санитарные машины переднего края.

Межрегиональный координационный гуманитарный штаб Винницкой области на своей странице в соцсети рассказал о начатом в области проекте, в ходе которого начали собирать и отовсюду свозить старенькие "Жигули", которые разукомплектовывают и из их агрегатной базы делают боевые багги.

Редакция Авто24 решила узнать более подробно об этом и связалась с производителем. Выяснилось, что требований и каких-либо критериев к автомобилям не существует. Если исправнаяй ходовая и живой двигатель, то хорошо. Если нет – будет автомобиль донором. Побитые кузова, отсутствие стекла, дверей и даже задних диванных кресел не помеха – их все равно потом снимают и отправляют на утилизацию.

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От "копейки", "пятерки" или "семерки" остается совсем немного, но и то перерабатывается. Кстати, в работу берут все модели с первой по седьмую – они наиболее выносливы для работы "в поле".

В Благотворительном фонде семьи Гуменюк из Винницы рады как машинам на ходу, так и запчастям, агрегатам любых моделей. Автомобили гонят самоходом, везут на прицепах. Агрегаты и запчасти, кто везет, кто передает, а кто просто приглашает приехать и забрать.

К проекту "Баги из Жигулей для ВСУ" присоединились не только волонтеры, обычные люди, но и организации, предприятия. Фото: Виталий Гуменюк

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К примеру, полиция Винницкой области передала шесть двигателей, диффузоры с вентиляторами для системы охлаждения. Семья Степанюков бесплатно передала на нужды ВСУ авто своего сына, посмертно награжденного орденом Богдана Хмельницкого за подвиг в борьбе с оккупантами.

От "Жигулей" здесь остаются "рожки и ножки", все остальное варят, начиная с трубчатого каркаса, ставят, тестируют и… отправляют на фронт. Фото: Виталий Гуменюк

За лето здесь уже 12 багов передали в подразделения Оперативного командования "Юг". Ко Дню Независимости планируется отправить на фронт еще два десятка таких автомобилей, которые в переделанном виде ничем "Жигули" не напоминают.

"Полтора десятка баги уже практически готовы, идет процесс покраски, тестирования. Темпы сдерживаются – средств подкупить кое-что из запчастей и навесной атрибутики не так уж много. если честно, то их не хватает. Надеемся на поддержку людей", – рассказал сегодня утром Авто24 председатель упомянутого Фонда Виталий Гуменюк.

Кузов здесь по конструкции сама простота – боевое баги без всякой роскоши, присущей гражданским машинам такого исполнения. Подвеска здесь совсем другая, как и вся трансмиссия.

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Моторная ниша лишь изнутри угадывается по двигателю с "барашками" на крышке воздушного фильтра, топливному насосоми карбюратору, оставшимся на своих привычных местах. Руль с стойкой также оригинальны, но без накладных кожухов и кнопки сигнала.

Из передовой сообщают, что таких багги там нужны сотни: машина переднего края получила у фронтовиков пятизвездочный статус. Фото: Фото: Виталий Гуменюк

Фар, стоп-сигналов, габаритных огней здесь не найдете. Две фары прямоугольной формы едва видимых размеров с диодными лампочками закреплены сверху на трубчатом каркасе безопасности. Больше по освещению здесь ничего нет. Оно и не нужно, поскольку это автомобиль переднего края.

"Такая машина очень полезна. На передке многое приходится носить руками. А тут с ее помощью можно это делать довольно мобильно, быстро. Можно бека подвезти. Можно быстренько добраться до нужного места или в разведку махнуть. Это во-первых. Во-вторых, на этой машине полностью отсутствует коррупция. На ней не будешь кататься в тылу, она будет работать конкретно в армии на передовой", – прокомментировал собеседник Авто24 Виталий Гуменюк.

Пока баги для фронта готовится с турелью для крупнокалиберного пулемета. Однако в планах волонтеры вынашивают мнение о модификации такой машины под гранатометную установку и переносном зенитном ракетном комплексе Javelin.