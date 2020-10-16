Автомобиль выглядит настолько потрясающе, что сначала кажется ненастоящим – настолько смело и совершенно выполнена эта работа.

Слияние музыкальных стилей "хардкор" и "металл" породило "металкор" и если у него должен быть автомобиль-икона, то это – он.

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Самобытный кастом на базе Toyota Land Cruiser 100 с двигателем V8 спроектировал и построил Роман Никитин из Иркутска. У автомобиля была укороченная рама, разработанный полностью оригинальный кузов (от донора видно только лобовое стекло), интегрированный каркас безопасности, установленные широкие шипованные колеса на 33 дюйма, установленные запаски на обоих бортах, переделанная выхлопная система.

Работа над проектом далась автору непросто, поскольку новый кузов полностью состоит из металлических пластин, объединенных между собой заклепками, а сам каркас максимально облегчен методом высверливания тысяч отверстий.

Именно эта особенность его конструкции обеспечила ему неблагозвучное прозвище "Дырявый" – похожее на одно из имен героев фильма "Безумный Макс". Этот кастом не только очень эффектный на вид, но и настоящий вездеход для бездорожья. На фото, например, мы видим его в пустыне Гоби в Монголии.

Фото: кастом на базе Toyota Land Cruiser / @romantul