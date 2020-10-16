Автомобіль виглядає настільки приголомшливо, що спершу здається несправжнім – настільки сміливо та досконало виконана ця робота.

Злиття музичних стилів “хардкор” та “метал” народило “металкор” і якщо у нього повинен бути автомобіль-ікона, то це – він.

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Самобутній кастом на базі Toyota Land Cruiser 100 з двигуном V8 спроектував та збудував Роман Нікітін з Іркутську. У автомобіля була вкорочена рама, розроблений повністю оригінальний кузов (від донора видно тільки лобове скло), інтегрований каркас безпеки, встановлені широкі шиповані колеса на 33 дюйма, встановлено запаски на обох бортах, перероблена вихлопна система.

Робота над проектом далась автору непросто, оскільки новий кузов повністю складається з металевих пластин, об'єднаних між собою заклепками, а сам каркас максимально полегшений методом висвердлювання тисяч отворів.

Саме ця особливість його конструкції забезпечила йому немилозвучне прізвисько “Дірявий” – схоже на одне з імен героїв стрічки “Безумний Макс”. Цей кастом не лише дуже ефектний на вигляд, а й справжній всюдихід для бездоріжжя. На фото, наприклад, ми бачимо його в пустелі Гобі в Монголії.

Фото: кастом на базі Toyota Land Cruiser / @romantul