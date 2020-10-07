Новинка розроблена спільно з фахівцями з експедиційного спорядження для позашляховиків Expedition Overland.

Lexus LX 570 J201отримав ліфт і посилення підвіски, силові бампери з лебідками, шноркель, захистом усього днища, експедицій багажник на даху та органайзев в салонному багажнику.

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У передньому бампері і на даху J201 є додаткові прожектори, а самі бампери короткі й високі, для кращої геометричної прохідності. Спереду дорожній просвіт збільшився на 122 мм, а ззаду – на 104. 17-дюймові колеса обтягнуті позашляховими шинами General Grabber X3 розмірності 285/70. Також позашляховик отримав відкидні кронштейни на кормі з кріпленням для запасного колеса і каністр з питною водою.

5,7-літровий V8 дооснащений нагнітачем Magnuson, з яким віддача мотора зросла до 550 к.с. Агрегат під’єднаний до 8-швидкісної автоматичною трансмісії з приводом на обидві осі.

Фото: концепт Lexus LX 570 J201 / Lexus

Lexus LX 570 J201 заявлений в статусі концепту, який планують виставити на реальний марафон Rebelle Rally, в якому візьмуть участь тільки жіночі екіпажі. Їм належить подолати маршрут протяжністю 2000 км, прокладений по території Каліфорнії і Невади.