Вскоре в Украине может появиться еще одна мастерская по массовому изготовлению баги для ВСУ: пятиместный спецтранспорт с открытым кузовом уже прошел испытание передовой.

По словам директора компании "Промед" Олега Суздельцева, OrthoBuggy является общим проектом ортодонтов Украины и благотворительного фонда "Алекс Вектор", к которому присоединились еще и дилеры ортодонтической продукции. За их средства производятся автомобили типа баги, но к этому делу могут приобщиться все желающие, поскольку это не ведомственный или корпоративный замысел, а общенациональный.

Автомобиль переднего края имеет вместимость экипажа по формуле 2+3, хотя по словам разработчиков, баги спокойно может везти вдвое больше людей среднего телосложения, поскольку грузоподъемность 800 килограммов это позволяет. Правда, обустроенных мест здесь всего пять. Остальные люди могут разместиться стоя на подножках, сидя на передних крыльях, решетчатом багажнике позади второго ряда сидений и даже на капоте.

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Полноприводный автомобиль с усиленной передней полуосью укомплектован 6-цилиндровым V-образным 2,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью под 200 л.с.

Автомобиль развивает скорость до 80 километров в час, но обычно такой прытью мало кто пользуется. Это вдоль по свежей стерне после комбайна еще можно стрелку спидометра на 60 держать, а по пересеченной местности даже на 40-45 км/ч вас изрядно будет трясти.

Как отметил вышеупомянутый Олег Суздальцев, средняя стоимость одного такого баги достигает 250 тысяч гривен.

Напомним, подобные мастерские по изготовлению баги уже действуют в Ровенской области, Черновцах, Виннице, Черкассах, Кривом Роге. Теперь будет еще и Киев.