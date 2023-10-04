Цей вчинок варто закарбувати для новітньої історії України та зробити прикладом для поширення: школяр з Вінниччини вирощує овець і на зароблені від їх продажу гроші купив автівку для ЗСУ…

Восьмикласник з села Кам’яногірка Максим Кашпрук все літо доглядав овець. З початком нового навчального року він ще до занять у другу зміну порає тварин, годує, поїть, а потім сідає за уроки.

Спочатку мав три овечки й одного барана, які купив на подаровані до дня народження гроші. А потім його стадо, як розповідає мама хлопця Таїсія Кашпрук, розрослося до 40 голів – справжній фермер.

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Попри свій вік, 13-річний хлопець не гірше від дорослих водить мотоцикл, автомобіль, трактор, що на селі дуже цінується. Заготівлею сіна, зерна та коренеплодів Максим займається сам – все по справжньому і дорослому.

Господарство 13-річного школяра з Вінниччини. Фото: Таїсії Кашпрук

З настанням осені Максим продав трохи баранів і на виручені 350 доларів купив старенький, але ще добротний автомобіль – ВАЗ "копійку". З таких у невеличкій майстерні вінницького волонтера та мецената Віталія Гуменюка роблять багі для ЗСУ.

Максим Кашпрук та його чесно зароблена "копійка", яку придбав для переробки в бойове багі нашим захисникам. Фото: Таїсії Кашпрук

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"Він почитав в Інтернеті, що зі старих автівок для воїнів роблять багі. Підійшов до нас і каже: «Я вирішив віддати авто, аби його теж переобладнали для потреб військових». Ми були шоковані. В мене були сльози радості й гордості за сина", – розповідає мама хлопця Таїса Кашпарук.

Які батьки – такі й діти. Родина Кашпруків, де окрім Максима виховують ще й п’ятирічну Марічку, за час воєнного лихоліття уже не раз допомагала нашим захисникам. Як бачимо, сину є з кого брати приклад.

Родина Кашпруків показала приклад волонтерства і син підхопив почин батьків. Фото: Таїсії Кашпрук.