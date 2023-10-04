Этот поступок следует запечатлеть для новейшей истории Украины и сделать примером для распространения: школьник из Винницкой области выращивает овец и на заработанные от их продажи деньги купил автомобиль для ВСУ…

Восьмиклассник из села Каменногорка Максим Кашпрук все лето ухаживал за овцами. С началом нового учебного года он еще до занятий во вторую смену животных кормит, поит, а затем садится за уроки.

Сначала было три овечки и один баран, которые купил на подаренные ко дню рождения деньги. А потом его стадо, как рассказывает мама школьника Таисия Кашпрук, разрослось до 40 голов – настоящий фермер.

Читайте также На боевые баги из Винницы выстроилась очередь: фронтовикам нужны такие машины

Несмотря на свой возраст, 13-летний парень не хуже взрослых водит мотоцикл, автомобиль, трактор, что в деревне очень ценится. Заготовкой сена, зерна и корнеплодов Максим занимается сам – все по настоящему и взрослому.

Хозяйство 13-летнего школьника из Винницкой области. Фото: Таисии Кашпрук

С наступлением осени Максим продал немного баранов и на вырученные 350 долларов купил старенький, но еще добротный автомобиль – ВАЗ "копейку". Из таких в небольшой мастерской винницкого волонтера и мецената Виталия Гуменюка делают баги для ВСУ.

Максим Кашпрук и его честно заработанная "копейка", которую приобрел для переделки в боевое багги нашим защитникам. Фото: Таисии Кашпрук

Читайте также Винницкие баги при старых "Жигулях" снова пошли в войска

"Он почитал в Интернете, что из старых автомобилей для воинов делают баги. Подошел к нам и говорит: «Я решил отдать авто, чтобы его тоже переоборудовали для нужд военных». Мы были шокированы. У меня были слезы радости и гордости за сына", – рассказывает мама парня Таисия Кашпрук.

Какие родители – такие и дети. Семья, где кроме Максима воспитывают еще и пятилетнюю Маричку, за время военного лихолетья уже не раз помогала нашим защитникам. Как видим, сыну есть с кого брать пример.

Семья Кашпруков показала пример волонтерства и сын подхватил почин родителей. Фото: Таисии Кашпрук.