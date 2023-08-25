Благотворительный фонд семьи Гуменюк из Винницы передал подразделениям ВСУ новую партию боевых баггов, переработанных из старых "Жигулей".

​ Неделю назад мы уже сообщали, что винницкий благотворитель из предоставленных земляками подержанных машин, жигулевских запасных частей и агрегатов организовал производство и передал защитникам 12 невероятно скорых багги с пулеметными турелями.

Сегодня утром глава фонда Виталий Гуменюк эксклюзивно сообщил редакцию Авто24 об очередной поставке боевым подразделениям Оперативного командования "Юг" еще 11 единиц патрульно-разведывательной боевой техники легкой размерной группы.

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Как и прошлая партия техники, эти машины переднего края сделаны из предоставленных земляками автомобилей, запчастей, агрегатов и закупленных за счет собранных денег. Вся техника перед отправкой прошла "заводские" испытания силами мастеров маленького производства – сами делали, сами и выступили в роли ОТК – отдела технического контроля.

Сделано добротно и с гарантией. Бумажку об этом со штампом производителя военным, конечно, никто не выписывал, но твердое рабочее слово нашим воинам дали – качество гарантировано.

Кстати, вчера пришло сообщение, что одна из переданных два месяца назад еще тогда экспериментальных багги попала под огонь российского баражирующего дрона "Ланцет". Ремонту баги уже не подлежит – это была специальная охота на машину переднего края, экипаж которой сильно донимал врага.

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Одновременно из подразделения проинформировали, что за два месяца службы багги на передовой этой машиной, кроме патрульной, разведывательной и антидроновой работы, удалось "суммарно эвакуировать десять тяжелораненых военных, которым медики спасли жизнь благодаря быстрой доставке с передовой".

Уже только этот факт свидетельствует о том, что ради хотя бы одного спасенного украинского воина такая машина должна быть сделана и передана защитникам.

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"Нынешняя партия из одиннадцати машин стала еще одним шагом винничан и жителей области к укреплению обороноспособности нашей армии. Всего ВСУ мы передали 23 багга, сделанных из старых "Жигулей". И это все благодаря обычным людям, которые везли нам из своих гаражей и дворов машины, агрегаты, запчасти или собирали деньги на закупку необходимого в автомагазинах и металлобазах", – рассказал в комментарии редакции Авто24 Виталий Гуменюк.

Прием техники от благотворительного фонда семьи Гуменюк Оперативное командование "Юг" приурочило ко Дню Независимости. Мероприятие провели на берегу Черного моря, в ходе которого лучшим воинам вручены государственные награды, награды, а подразделениям – боевые автомобили баги.

По словам Виталия Гуменюка, это короткое по времени мероприятие стало для воинов знаковым: ребята почувствовали, что фронт и тыл сегодня одно целое и каждый на передовой, в заводском цехе или на пшеничном поле приближает победу.

Баги-проект благотворители не закрывают, уже объявлено о новом сборе старенькой техники на очередную партию техники для ВСУ.