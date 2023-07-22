Легкие и маневренные баги для бойцов ВСУ делают сейчас из чего-либо - нелегальных "евроблях", древних "Жигулей" или списанных "Газелей". Но еще два года назад стильные баги сделали из ЗАЗ-968А.

Этот ЗАЗ-968А был выпущен еще в 1973 году, и сейчас он празднует полувековой юбилей. Премьера переработанного баги-ЗАЗа состоялась на киевской выставке OldCarLand, которая проходила в сентябре 2021 года. Последнему фестивалю ретрокаров к полномасштабному вторжению.

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В то время никому в голову не приходили делать баги из «Запорожца» для военных. Да и сейчас он бы им не подошел – двигатель слишком громкий, слабый и малонадежный. А вот прогулочная версия с ЗАЗ-968А вышла неплохая.

Нынешнему "луку" 50-летнего автомобиля могут позавидовать дизайнеры даже уважаемых реставрационных ателье – стильно, изящно, практично и... без миллионных вложений. Украинские умельцы сохранили узнаваемые черты легендарного автомобиля.

На первый взгляд - "Запорожец", но на самом деле - баги. Фото: Автоцентр, 2021 г.

И хотя крышу срезали, дверь сняли, кресла и приборную панель сменили, это все-таки он – ЗАЗ-968А. На реинкарнацию непохоже, поскольку здесь от оригинала осталась только его нижняя часть, спереди добавили «кенгурятник» и две центральные фары, а сзади закрепили трубчатый противоподкат, заменивший бампер.

Классическую приборную панель реставраторы заменили, поставив на это место две циферблатные «банки» – спидометр и тахометр. Здесь нашлось место даже некоторым атрибутам из панели КАМАЗ-5310. Изюминка – современная мультимедийная система.

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Бросается в глаза схема размещения кресел 2+2, чего в классической модели не было. Задний ряд «Запорожца» имел диванную конструкцию, а у баги – по два кресла сзади и спереди, над которыми высится каркас безопасности из изогнутых толстостенных труб.

Реставраторы уберегли общие черты автомобиля ЗАЗ-968А. Скриншот с видео

Кресла с подголовниками на спинке напоминают спорткаровское раллийное обустройство, но отсутствие дверей все-таки указывает на баги. Здесь привлекает внимание тщательность реставраторов к деталям. Скажем, бортовую нишу, из которой обычно выступают петли двери, тюнинговая модель лишилась вообще – ее просто аккуратно заварили, закрыв в этом месте боковое сечение.

Вот такой вид имеет перелицованный в баге ЗАЗ-968А. Видео: Yuriy Gogolev

Эти и другие большие и малые реставрационные решения превратили пятидесятилетнего ветерана украинского автопрома в стильного молодого красавца с хорошим телосложением, не оставляющим равнодушными поклонников ретромашин.