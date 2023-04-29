В бурные 90-е Запорожский автозавод серийно выпускал автомобиль с кузовом пикап. Который за 30 лет успел обрасти кучей легенд.

На первый взгляд, кузов пикап очень трудно связать с заднемоторной компоновкой автомобиля. Однако история знает примеры вполне успешных пикапов с задним двигателем. Но это не снимает вопрос: зачем? Почему нужно делать пикап из машины, которая меньше всего для этого подходит?

Заднемоторные пикапы не были большой экзотикой: Chevrolet Corvair Loadside, VW Transpoter Pickup, Fiat 900 Pickup выпускались серийно.

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А секрет этих удивительных машин, вероятно, в их цене. Любой небольшой пикап – автомобиль бюджетный, так что логично и сделать его на бюджетной платформе. И хотя с ЗАЗ-968 МП было именно так, начало запорожских пикапов было другим.

Внутризаводской транспорт

На каждом более или менее крупном предприятии есть внутризаводской транспорт. От корпуса к корпусу, из цеха на удаленный склад – задач множество.

Первыми пикапами на базе Запорожца были ЗАЗ-965 со срезанной частью кабины. Такими по территории завода возили мелкие грузы.

Кроме стандартных электрокаров, у каждого предприятия были свои дополнительные резервы пополнения автопарка. На ЗАЗе, естественно, по территории мотались "Запорожцы". Для лучшей пользы им срезали заднюю часть кабины, но вряд ли на заводе кто-то сознательно называл такой транспорт пикапом. Ведь грузовое пространство напоминало колодец, а не платформу.

Говорят, за основу внутризаводских пикапов брали некондиционные кузова. Но зная технологию кузовного производства, трудно вообразить, что кузов можно испортить настолько, что брак исправить нельзя.

В 1970-е внутризаводские пикапы делали уже из "ушастых" моделей. На дороги общего использования они тоже могли попасть лишь случайно.

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Такой технологический (в первоначальном смысле этого слова) транспорт ЗАЗ строил для себя и на базе ЗАЗ-965, и на базе ушастых ЗАЗ-966/968, и, конечно, на базе последнего заднемоторника 968М. Которому неожиданно выпала совсем другая судьба.

Эхо руины

Еще до распада СССР на ЗАЗе почувствовали приближение проблем, в частности для старой модельной линейки: выпуск "Таврии" набирал обороты, спрос на заднемоторные "Запорожцы" со стороны населения упал, государство прекращало закупки этих машин для инвалидов. При этом на рубеже 1980 – 1990-х в страну пошел поток бывших в употреблении иномарок всех категорий, в том числе совсем дешевых. На вторичном рынке можно было купить, например Opel Kadett D в состоянии "только из Германии" по цене $900 - 1200. За $700 тогда можно было "взять" хорошего подержанного ЗАЗика.

Таким скромным было багажное пространство пикапов ЗАЗ-968. Заморачиваться сооружением полноценной платформы, которая накрывала бы двигатель, не стали.

Между тем, в технологическом плане выпуск заднемоторных “эмок” не был обременительным, главное было – придумать, куда их реализовывать. И придумали. Маркетологи усмотрели рыночную нишу в хозяйственном сегменте: кооператоры, мелкие предприятия, коммунхоз, гостиницы. И в 1990 году первая партия пикапов ЗАЗ-968 МП поступили на рынок.

Так оно и получилось – по большой стране, но большей частью по одной только Украине в 1990 – 1994-м разошлось около 2500 экземпляров. Машина была неудобной для грузов, но все же практичнее стандартного двухдверного седана. Не очень хорошим было качество всей продукции ЗАЗа в начале тех же 1990-х, поэтому грузовые "Запорожцы" быстро исчезли с улиц - в середине нулевых они уже догнивали на задворках ЖЭКов и неработающих предприятий.

Пикап на базе ЗАЗ-968М получил свой индекс с дополнительной буквой П и возможностью свободно продаваться для общего пользования.

Наверное, из-за этого быстрого выхода из эксплуатации об этих серийных ЗАЗиках теперь рассказывают, что они, мол, были уникальными и неповторимыми.

В наши дни

Пикапов ЗАЗ-968МП до сих пор сохранилось совсем мало. Они действительно попали в непростое время и честно отработали свое предназначение. И в отличие от других, более практичных моделей, которые после списания с государственных предприятий охотно выкупались работниками в частное владение, не очень удобный пикап не очень престижной марки не интересовал никого, кроме приемщиков металлолома. Поэтому если вам попадется такая машина в никому не нужном статусе, попробуйте сообщить о ней ближайший ретроклуб или музей ретротехники.

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