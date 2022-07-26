"Запорожец" 1974 года выпуска, который недавно объехал всю Украину, теперь будет помогать бойцам на фронте.

Конечно, на него не установят «Стугну» или он не станет автомобилем-разведчиком. Но машину уже покрасили в темно-зеленый цвет, поэтому она уже не будет сильно привлекать внимание.

Идея владельцев – сделать из этого «Запорожца» Энергетическую станцию! То есть установить аккумуляторы, от которых бойцы ВСУ будут заряжать свои приборы – планшеты, телефоны, беспилотники, ноутбуки, рации и тому подобное. Такого оборудования не хватает на фронте, особенно в полевых условиях. А "Запорожец" на ходу, поэтому может перемещаться по воинскому формированию, к которому прикрепят машину.

Кстати на Тернопольщине сделали пиккап из "горбатого" Запорожца

Для того, чтобы превратить ЗАЗ-968A в Энергетическую станцию, надо его дооборудовать. Для этого владельцы собирают донаты. Необходимо насобирать 50 000 грн.

Уместной будет каждая гривна, которую можна перевести на карточку Романа Бурова: 4149 4971 0077 9430

ЗАЗ-968A выпускался с 1973 по 1979 гг. Внешне машина отличалась от ЗАЗ-968 продольным молдингом на передней панели вместо решетки радиатора, измененной светотехникой, а также уменьшенными боковыми воздухозаборниками («ушами»).

Этот ЗАЗ-968A известен тем, что принял участие в проекте “5 к на Зазе” – машина объехала почти всю Украину. За 22 дня машина побывала в 23 городах. Путешествие доступно на YouTube-канале автомобиля. Сейчас ее владелец Роман Бугров пошел в ТРО и позвал воевать и свою машину.