Украинец превратил горбатый "Запорожец" в оригинальный пикап. "Запорожец" стал переднемоторным и получил двигатель и КПП от "Жигулей". В основе грузовика лежит самодельная рама.

В Тернопольской области был обнаружен нестандартный грузовой ЗАЗ-965. Самодельный пикап “Запорожец” выставили на продажу всего за 650 долларов.

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Автомобиль построен из подручных материалов, причем большую часть деталей его создатель обнаружил на свалке. По сути, от ЗАЗ-965 осталась только передняя часть кузова с дверью, смонтированная на самодельной сварной стальной раме. Сзади оборудована грузовая платформа длиной 2,2 м и шириной 1,5 м.

Компоновка пикапа совсем не такая, как у “Запорожца”. Автомобиль стал переднемоторным – в багажник ЗАЗ-965 установили двигатель и КПП от старых “Жигулей”. Как ни странно, силовой агрегат поместился в тесное пространство. Для охлаждения пришлось сделать спереди что-то похожее на радиаторную решетку.

У ВАЗ также позаимствовали задний мост и некоторые другие детали ходовой. Есть и запчасти из других авто – например, зеркала заднего вида взяли у старика УАЗ.

У необычного пикапа ЗАЗ-965 нет номеров – поставить его на учет не получилось. К сожалению, в Украине для самодельных автомобилей это обычная ситуация и частично этим продиктована низкая цена пикапа.