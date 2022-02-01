Электрический "Запорожец" способен разгоняться до 120 км/ч. А ускорение до первой сотни занимает всего 3,77 секунды.

Автор YouTube-канала Seva TV опубликовал видео рекордного заезда доработанной версии своего “Запорожца”. Во время серии тестовых заездов на одной из автодорог под Ковелем автомобиль удалось разогнать до 100 км/ч за 3,77 секунды. По словам автоумельца, это самый быстрый электрический “Запорожец” в мире.

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В процессе превращения в электромобиль в старенький “ЗАЗ-966” установили электродвигатель Ansaldo с водяным охлаждением. Мощность агрегата – 30 кВт (41 л.с.), масса – 82 кг.

Батарею емкостью 16 кВт позаимствовали у Chevrolet Volt, контролер на 1200 А (50-450В) предоставил автомобильный мастер из Ковеля. Он же занимался настройками силовой установки: увеличил мощность и доработал систему охлаждения. В частности, установил новый жидкостный контур и большой диффузор, который “продувает радиатор насквозь”. Мощность доработанного электромобиля при массе 750-800 кг составляет около 300 кВт (408 л.с.). Также в арсенале электрического “ЗАЗ” значится система рекуперации энергии.

В дальнейшем планируется установка расширителей колесных арок и спортивных шин. По мнению мастеров, это позволит рассчитывать на лучший результат.

Для сравнения, самая мощная Tesla Model S Plaid с трехмоторной силовой установкой на 1020 л.с. ускоряется от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды и развивает максимальную скорость 322 км/ч.