Електричний "Запорожець" здатен розганятися до 120 км/год. А прискорення до першої сотні займає лише 3,77 секунди.

Автор YouTube-каналу Seva TV опублікував відео рекордного заїзду доопрацьованої версії свого "Запорожця". Під час серії тестових заїздів на одному із автошляхів під Ковелем автомобіль вдалося розігнати до 100 км/год за 3,77 секунди. Зі слів автоумільця, це найшвидший електричний "Запорожець" у світі.

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У процесі перетворення на електромобіль на старенький "ЗАЗ-966" встановили електродвигун Ansaldo з водяним охолодженням. Потужність агрегата – 30 кВт (41 к.с.), маса – 82 кг.

Батарею ємністю 16 кВт запозичили у Chevrolet Volt, контролер на 1200 А (50-450В) надав автомобільний майстер із Ковеля. Він же займався налаштуваннями силової установки: збільшив потужність та доопрацював систему охолодження. Зокрема, встановив новий рідинний контур та великий дифузор, що "продуває радіатор наскрізь". Потужність допрацьованого електромобіля при масі 750-800 кг склала близько 300 кВт (408 к.с.). Також в арсеналі електричного "ЗАЗу" – система рекуперації енергії.

Надалі планують встановити розширювачі колісних арок та спортивні шини. На думку майстрів, це дозволить розраховувати на ще кращий результат.

Для порівняння: найпотужніша Tesla Model S Plaid із тримоторною силовою установкою на 1020 к.с. прискорюється від 0 до 100 км/год за 2,1 секунди та розвиває максимальну швидкість 322 км/год.