«Запорожець» 1974 року випуску, який нещодавно об’їхав всю Україну, тепер допомагатиме бійцям на фронті.

Звичайно, на нього не встановлять «Стугну» чи він не стане автомобілем-розвідником. Але машину вже пофарбували у темно-зелений колір, тож вона вже не буде сильно привертати увагу.

Ідея власників – зробити з цього «Запорожця» Енергетичну станцію! Тобто встановити акумулятори, від яких бійці ЗСУ будуть заряджати свої прилади – планшети, телефони, безпілотники, ноутбуки, рації тощо. Такого обладнання не вистачає на фронті, особливо в польових умовах. А «Запорожець» на ходу, тож може переміщатись за військовим формуванням, до якого прикріплять машину.

До речі на Тернопільщині зробили піккап з "горбатого" Запорожця

Для того, щоб перетворити ЗАЗ-968A в Енергетичну станцію, треба його дообладнати. Для цього власники збирають донати. Необхідно назбирати 50 000 грн.

Доречною буде кожна гривня, яку мажна переказати на картку Романа Бурова: 4149 4971 0077 9430

ЗАЗ-968A випускався з 1973 по 1979 рр. Зовні машина відрізнялася від ЗАЗ-968 поздовжнім молдингом на передній панелі замість решітки радіатора, зміненою світлотехнікою, а також зменшеними бічними повітрозабірниками («вухами»).

Цей ЗАЗ-968A відомий тим, що взяв участь у проєкті “5 к за ЗАЗі” – машина об’їхала майже всю Україну. За 22 дні машина побувала у 23 містах. Подорож доступна на YouTube-каналі автомобіля. Зараз її власник Роман Бугров пішов в ТРО та покликав воювати і свою машину.