Легкі та маневрені багі для бійців ЗСУ роблять зараз з будь-чого - нелегальних "євроблях", древніх "Жигулів" чи списаних "Газелей". Але ще два роки тому стильний багі зробили з ЗАЗ-968А.

Цей ЗАЗ-968А був випущений ще у 1973 році, тож нині він святкує півстолітній ювілей. А прем’єра переробленого багі-ЗАЗа відбулась на київській виставці OldCarLand, що проходила у вересні 2021 року. Останньому фестивалі ретрокарів до повномасштабного вторгнення.

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В той час нікому на думку не спадали робити багі з Запорожця” для військових. Та й зараз він би їм не підійшов – двигун занадто гучний, слабкий та малонадійний. А от прогулянкова версія з ЗАЗ-968А вийшла непогана.

Нинішньому “луку” 50-річного автомобіля можуть позаздрити дизайнери навіть поважних реставраційних ательє – стильно, витончено, практично і... без мільйонних вкладень. Українські умільці зберегли впізнавані риси легендарного автомобіля.

На перший погляд – “Запорожець”, але насправді – багі. Фото: Автоцентр, 2021 р.

І хоча дах зрізали, двері зняли, крісла та панель приладів змінили, це все-таки він – ЗАЗ-968А. На реінкарнацію не схоже, оскільки тут від оригіналу залишилася тільки його нижня частина, спереду додали «кенгурятник» та дві центральні фари, а позаду закріпили трубчастий протипідкат, що замінив бампер.

Класичну панель приладів реставратори замінили, поставивши на це місце дві циферблатні «банки» – спідометр і тахометр. Тут знайшлося місце навіть деяким атрибутам з панелі КАМАЗ-5310. Родзинка – сучасна мультимедійная система.

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Впадає в око схема розміщення крісел 2+2, чого в класичній моделі не було. Задній ряд «Запорожця» мав диванну конструкцію, а у багі – по два крісла позаду та спереду, над якими височіє каркас безпеки з вигнутих товстостінних труб.

Реставратори вберегли загальні риси автомобіля ЗАЗ-968А. Скриншот з відео

Крісла з підголівниками на спинці нагадують спорткарівське ралійне облаштування, але відсутність дверей все-таки вказує на багі. Тут привертає увагу прискіпливість реставраторів до деталей. Скажімо, бортову нішу, з якої зазвичай виступають петлі дверей, тюнингова модель позбулася взагалі – її просто акуратно заварили, закривши у тому місці боковий переріз.

Ось такий вигляд має перелицьований в багі ЗАЗ-968А. Відео: Yuriy Gogolev

Ці та інші великі й малі реставраційні рішення перетворили п’ятдесятирічного ветерана українського автопрому на стильного молодого красеня з гарною статурою, що не залишає байдужими шанувальників ретромашин.