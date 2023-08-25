Благодійний фонд родини Гуменюк з Вінниці передав підрозділам ЗСУ нову партію бойових багі, перероблених зі старих "Жигулів".

​Тиждень тому ми уже повідомляли, що вінницький благодійник із наданих земляками старих машин, жигулівських запасних частин і агрегатів організував виробництво та передав захисникам 12 неймовірно швидких багі з кулеметними турелями.

Сьогодні вранці голова фонду Віталій Гуменюк ексклюзивно повідомив редакцію Авто24 про чергову поставку бойовим підрозділам Оперативного командування "Південь" ще 11 одиниць патрульно-розвідувальної бойової техніки легкої розмірної групи.

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Як і минула партія техніки, ці машини переднього краю зроблені з наданих земляками автомобілів, запчастин, агрегатів та закуплених за рахунок зібраних грошей. Уся техніка перед відправкою пройшла "заводські" випробування силами майстрів маленького виробництва – самі робили, самі й виступили у ролі ВТК – відділу технічного контролю.

Зроблено добротно і з гарантією. Папірця про це зі штампом виробника військовим, звісно, ніхто не виписував, але тверде робітниче слово нашим воякам дали – якість гарантована.

До речі, вчора прийшло повідомлення, що одна з переданих два місяці тому ще тоді експериментальних багі потрапила під вогонь російського баражуючого дрону "Ланцет". Ремонту багі вже не піддається – це було спеціальне полювання на машину переднього краю, екіпаж якої сильно дошкуляв ворогу.

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Одночасно з підрозділу проінформували, що за два місяці служби багі на передовій, цією машиною, окрім патрульної, розвідувальної та антидронової роботи, вдалося "сумарно евакуювати десять важкопоранених військових, яким медики врятували життя завдяки швидкій доставці з передової".

Уже тільки цей факт свідчить про те, що задля хоча б одного врятованого українського воїна така машина має бути зроблена й передана захисникам.

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"Нинішня партія з одинадцяти машин стала ще одним кроком вінничан та жителів області до зміцнення обороноздатності нашої армії. Загалом ЗСУ ми передали 23 багі, зроблених зі старих "Жигулів". І це все завдячуючи звичайним людям, які везли нам зі своїх гаражів та дворів старі машини, агрегати, запчастини чи збирали гроші на закупівлю необхідного в автомагазинах та на металобазах", – розповів у коментарі редакції Авто24 Віталій Гуменюк.

Прийом техніки від благодійного фонду родини Гуменюк Оперативне командування "Південь" приурочило до Дня Незалежності. Захід провели на березі Чорного моря, в ході якого кращим воїнам вручено державні нагороди, відзнаки, а підрозділам – бойові автомобілі багі.

За словами Віталія Гуменюка, цей короткий за часом захід став для воїнів знаковим: хлопці відчули, що фронт і тил сьогодні одне ціле і кожен на передовій та в заводському цеху чи на пшеничному полі наближає перемогу.

Багі-проект благодійники не закривають, вже оголошено про новий збір старенької техніки на чергову партію техніки для ЗСУ.