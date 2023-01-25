У Вінниці волонтери розробили нестандартні багі для розвідників. Саморобний позашляховик отримав турбодизель Audi та відрізняється гарною прохідністю.

Перший екземпляр позашляховика відправляють до Гостомельської бригади і вже ведеться складання ще кількох таких авто. Про це повідомляє «Суспільне Вінниця».

Читайте також: З розбитих поліцейських Toyota Prius в Україні пропонують робити військові багі

Баггі для війни — дітище вінницького автоперегонника та конструктора Віктора Берка. Автомобілі для військових він створює з 2014 року.

Легкий позашляховик призначений для швидкого переміщення пересіченою місцевістю, де звичайні пікапи не впораються. Він може перевозити особовий склад та боєприпаси. Великі ходи підвісок сприяють гарній прохідності.

Багі фактично збирали з нуля і витратили на перше авто 10 000 доларів. Друзі з Литви допомогли із силовим агрегатом — передали 200-сильний турбодизель Audi. Легкому авто його більш ніж достатньо.

Двері баггі піднімаються вгору за так званим «гільйотинним» принципом — як у Lamborghini, тільки відкидаються не вперед, а назад. Таке рішення покликане полегшити посадку та висадку.

Салон має опалення та вентиляцію. Також вбудований тепловізор зі спеціальним планшетом, що дозволяє рухатись вночі з вимкненими фарами. На даху позашляховика встановлено спеціальне ложе, що дозволяє кріпити верстати для трьох різних кулеметів.