В Виннице волонтеры разработали нестандартные баги для разведчиков. Самодельный внедорожник получил турбодизель Audi и отличается хорошей проходимостью.

Первый экземпляр внедорожника отправляют в Гостомельскую бригаду и уже ведется сборка еще нескольких таких авто. Об этом сообщает «Общественное Винница».

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Багги для войны – детище винницкого автоперегонщика и конструктора Виктора Берка. Автомобили для военных он производит с 2014 года.

Легкий внедорожник предназначен для быстрого перемещения по пересеченной местности, где обычные пикапы не справятся. Он может перевозить личный склад и боеприпасы. Большие ходы подвесок способствуют хорошей проходимости.

Баги фактически собирали с нуля и потратили на первый автомобиль 10 000 долларов. Друзья из Литвы помогли с силовым агрегатом – передали 200-сильный турбодизель Audi. Легкому авто его предостаточно.

Дверь багги поднимается вверх по так называемому «гильотинному» принципу — как у Lamborghini, только откидывается не вперед, а назад. Такое решение призвано облегчить посадку и высадку.

Салон имеет отопление и вентиляцию. Также встроен тепловизор со специальным планшетом, позволяющим двигаться ночью с выключенными фарами. На крыше внедорожника установлено специальное ложе, позволяющее крепить станки для трех разных пулеметов.