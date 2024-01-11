На платформі The Classic Motor Hub у Глостерширі, Великобританія, на продаж виставили бойовий багі Longline LSV зі справжнім кулеметом на турелі.

Позашляховий автомобіль розроблявся і випускався для війни у Перській затоці та мав обмежений тираж – всього 20 одиниць. Дюнний багі Longline Light Strike Vehi (Longline LSV) пізніше став Ricardo LSV, оскільки відбулося поглинання компанії-виробника. Однак від зміни назви характеристика не змінилася.

На продаж виставлено саме Ricardo 1990 року випуску, один з двадцяти, що були придбані британським Міністерством оборони (MoD) для використання елітним підрозділом спецзагону під час війни в Перській затоці 1990-1991 років.

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Після того, як він був виведений зі складу SAS, його використовували у навчаннях НАТО Certain Shield, а у 1997 році продали приватному покупцеві разом з туреллю та кулеметом і засобами кріплення для встановлення ракетної протитанкової установки. Щоправда, великокаліберний кулемет Браунінга на спеціальному верхньому штативі дезактивований, стріляти не може, стоїть як муляж.

Для надання вірогідності в коробку кулемета вставлено навіть стрічку з патронами. Це також обманка, кулі лише імітують бойове спорядження, оскільки з них видалено пороховий заряд, а робочі капсулі замінили на муляжні.

Дюнний багі було відновлено до первісного вигляду на початку 2000-х. Все зроблено відповідно до специфікацій часів війни у Перській затоці. У такому вигляді його й продали далі.

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Спочатку власником бойової автівки став легендарний гонщик Людовік Ліндсей. Потім машину перекупила ведучий ТВ-шоу Беар Ґріллс, який сам служив у SAS в 1990-х роках

За оцінками британських колекціонерів, у світі залишилося лише шість екземплярів таких LSV, один з яких Bonhams продано на аукціоні торік за 31 050 фунтів стерлінгів, що в конвертації буде 1 510 273 гривень.

Нинішній лот вже оцінили в 35 000 фунтів стерлінгів (1 702 321 грн). Машина у гарному технічному стані, на ходу й не потребує ремонту. Це все той же бойовий автомобіль відкритого типу з трубчастим шасі, що розроблялося для полегшеного транспортування та висадки з гелікоптера.

В ДНК бойового LSV взяті від фургона Volkswagen Transporter 1,9-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун і чотириступінчаста механічна коробка передач. Від того донора також взято компоненти спіральної підвіски.

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Відкритий LSV коротший за хетчбек Volkswagen Golf, він отримав знизу захист на всю довжину, що оберігає від пошкоджень під час пересування бездоріжжям. Багі має 4,08 м у довжину, але ширший від Golf — 2,11 м. Висота трохи більша як два метри, але там цього досягнуто внаслідок штатива з кулеметом. Орієнтовна вага менш як 1000 кг.

Швидкість скромна. Дорогою з твердим покриттям набирає 60 миль/год (96 км/год), а в режимі ходу без напрямку "навпростець" по пересічній місцевості удвічі, а то й утричі менше.

Фото: The Classic Motor Hub