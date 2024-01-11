На платформе The Classic Motor Hub в Глостершире, Великобритания, на продажу выставили боевой багги Longline LSV с настоящим пулеметом на турели.

Внедорожный автомобиль разрабатывался и выпускался для войны в Персидском заливе и имел ограниченный тираж – всего 20 единиц. Дюнный багги Longline Light Strike Vehi (Longline LSV) позже стал Ricardo LSV, поскольку произошло поглощение компании-производителя. Однако от смены названия характеристика не изменилась.

На продажу выставлен именно Ricardo 1990 года выпуска, один из двадцати, которые были приобретены британским Министерством обороны (MoD) для использования элитным подразделением спецотряда во время войны в Персидском заливе 1990-1991 годов.

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После того, как он был выведен из состава SAS, его использовали в учениях НАТО Certain Shield, а в 1997 году продали частному покупателю вместе с турелью и пулеметом и средствами крепления для установки ракетной противотанковой установки. Правда, крупнокалиберный пулемет Браунинга на специальном верхнем штативе дезактивирован, стрелять не может, стоит как муляж.

Для придания достоверности в коробку пулемета вставлена даже лента с патронами. Это также обманка, пули лишь имитируют боевое снаряжение, поскольку из них удален пороховой заряд, а рабочие капсюли заменили на муляжные.

Дюнный багги был восстановлен до первоначального вида в начале 2000-х. Все сделано в соответствии со спецификациями времен войны в Персидском заливе. В таком виде его и продали дальше.

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Сначала владельцем боевой машины стал легендарный гонщик Людовик Линдсей. Затем машину перекупила ведущий ТВ-шоу Беар Гриллс, который сам служил в SAS в 1990-х годах

По оценкам британских коллекционеров, в мире осталось всего шесть экземпляров таких LSV, один из которых Bonhams продан на аукционе в прошлом году за 31 050 фунтов стерлингов, что в конвертации будет 1 510 273 гривен.

Нынешний лот уже оценили в 35 000 фунтов стерлингов (1 702 321 грн). Машина в хорошем техническом состоянии, на ходу и не требует ремонта. Это все тот же боевой автомобиль открытого типа с трубчатым шасси, который разрабатывался для облегченной транспортировки и высадки с вертолета.

В ДНК боевого LSV взяты от фургона Volkswagen Transporter 1,9-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и четырехступенчатая механическая коробка передач. От того донора также взяты компоненты спиральной подвески.

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Открытый LSV короче хэтчбека Volkswagen Golf, он получил снизу защиту на всю длину, что предохраняет от повреждений при передвижении по бездорожью. Багги имеет 4,08 м в длину, но шире Golf - 2,11 м. Высота чуть больше двух метров, но там это достигнуто за счет штатива с пулеметом. Ориентировочный вес менее 1000 кг.

Скорость скромная. По дороге с твердым покрытием набирает 60 миль/ч (96 км/ч), а в режиме хода без направления "напрямик" по пересеченной местности вдвое, а то и втрое меньше.

Фото: The Classic Motor Hub