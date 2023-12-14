Еще 28 машин багги, изготовленных из старых "Жигулей", отправил в ВСУ благотворительный фонд семьи Гуменюк.

Всего от этого фонда на передний край отправлено 73 универсальные боевые машины, которые могут в войсках использоваться как разведывательные, рейдовые, патрульные или эвакуационные.

Как рассказал в эксклюзивном интервью Авто24 руководитель багги-проекта Виталий Гуменюк, в работу они берут старые "Жигули" с первой по седьмую модели. Это позволило стандартизировать технологический процесс и наладить почти конвейерное производство – сейчас ежемесячно выпускают 20 и более машин.

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Правда, все зависит от количества машин-доноров и наличия запасных частей. За предыдущие полтора месяца главный цех и вспомогательные производственные участки мини-завода изготовили 28 багги.

Благотворительный фонд уже может производить и больше такой техники, но нехватка машин-доноров, двигателей, агрегатов значительно уменьшает желаемую результативность. БФ готов выкупать за символическую сумму запчасти, старые машины или принимать их в дар. Последнее было бы значительно лучше, поскольку переработанной техники переднего края для борьбы с кремлевскими оккупантами в ВСУ пошло бы еще больше.

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Машины делаются по принципу "с миру по нитке". Весь металл предоставляет Метинвест, Барский горсовет и его волонтеры постоянно покрывают потребности в колесах или аккумуляторах или мелких запчастях. Добрые люди дарят старые "Жигули", найденные где-то в гаражах запчасти. Благодаря такому благотворительному порыву стоимость багги не превышает 110 000 гривен. Если бы такой помощи не было бы, то они стоили бы не менее 160 000 гривен.

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Такая цена настолько приемлема, что уже есть случаи, когда военные, не дожидаясь волонтерских поставок, сами заказывают машины и за собранные между собой деньги выкупают их. Последний пример показали бойцы одной из бригад. Они собрали деньги на две машины переднего края. Узнав, что машины им отпустят по себестоимости и без маржи, то есть за 110 000 гривен каждая, очень порадовались, ведь денег хватило на четыре багги.

Рекламаций как таковых нет. Правда, в начале "серийного выпуска" наши военные откликнулись на просьбу производственников высказать свои замечания и пожелания. Кое-что изменили, переварили. Так, поперечная лежанка для эвакуации стала не опционной, а вошла в базовую комплектацию. Крылья передние уже не нарезают из металла и не варят, а ставят пластиковые – свойства те же, но грузоподъемность улучшилась и можно взять несколько дополнительных боекомплектов.

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Кое-что позаимствовали. Скажем, станины для пулеметов с амортизационной системой сначала покупали в США, но потом подобное оборудование начали изготавливать сами. Качество ведения огня из крупнокалиберных пулеметов или гранатометов при этом не упало. А вот стоимость стала втрое дешевле импортного образца.

"Технику на ремонт никто не возвращает. Это – "Жигули". Они простые, ремонтопригодные. Починить их водители способны в полевых условиях, запчасть можно найти в соседнем селе или снять с побитых моделей или заказать через волонтеров на какой-то разборке. Автомобиль легок и поэтому при поражении, к сожалению, там ремонтировать нечего", — рассказывает Виталий Гуменюк.

Статистика свидетельствует, что в среднем на счету каждого багги есть минимум по десятку эвакуированных из зони боевых действий раненых защитников. Если учесть даже эту небольшую деталь, то винницкие машины переднего края с лета по настоящее время помогли на своих поперечных носилках-лежанках вытянуть с поля боя более семи сотен защитников. Если точнее, то минимум 730 наших ребят и девушек. Только для этого такие автомобили стоит делать, не говоря уже о подвозе боеприпасов, воды, продуктов и другого нужного на передовой имущества.