Очередную партию из 18 машин типа багги передал в боевые подразделения Оперативного командования "Південь" благотворительный фонд Виталия Гуменюка из Винницы.

В целом усилиями участников этого межрегионального проекта, к которому присоединились волонтерские движения из города Бар и припортовой Одессы, нашим защитникам в нынешнем году отправлено 26 скоростных машин переднего края.

Как рассказал Авто24 руководитель этого волонтерского объединения Виталий Гуменюк, в прошлом году по актам приема-передачи межрегиональная команда отгрузила нашим армейцам 75 единиц такой техники.

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"В нынешним году взяты темпы изготовления популярных в украинских войсках машин багги гораздо лучше. Наша команда из разных уголков южного региона Украины планирует передать в войска более двух сотен машин, над изготовлением которых работает более 50 человек", – поделился планами Виталий Гуменюк.

По словам главы этого большого объединения единомышленников, багги-проект уже имеет признаки промышленного производства с четким структурным технологическим распределением. Правда, в условиях военного положения производственные подразделения пришлось разместить на разных площадках и развести географически.

Кто-то занимается транспортировкой выкупленных или подаренных старых "Жигулей", чья агрегатная база служит основой для дальнейшего изготовления этих быстрых машин. О них редакция Авто24 писала уже не раз.

Несколько подразделений волонтеров занимается разборкой пригнанных автомобилей. Другие бригады осуществляют дефектирование, реставрацию и подготовку компонентов, систем и агрегатов к сборочному процессу.

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Если на разборку привлечены не специалисты, а быстро обученный волонтерский персонал, то на производственной линии сборки техники стоят специалисты. Здесь сформирован хороший состав профессионалов, среди которых есть немало резчиков металла, сварщиков, автослесарей, электриков, механиков, красильщиков, инженеров.

В основном на всех этапах производственного процесса к делу присоединились люди, которые не подлежат мобилизации по возрасту, состоянию здоровья или семейным положением многодетных семей. Есть также студенты, учащаяся молодежь и женщины.

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В отличие от оригинальных автомобилей ВАЗ, изготовленные багги легче и быстрее. Их масса здесь не более 700 кг. Подвеска усиленная, для упругости и смягчения хода на бездорожье помогают газомасляные амортизаторы Outlander.

Имея мощность 64-65 лошадиных сил, присущую первым моделям ВАЗ, багги такого веса легко набирает скорость 110 км/час. Мотор может при необходимости разогнать багги и больше, но делать такое не стоит – это не трековый болид, а боевая машина переднего края.

И хотя темпы изготовления машин из донорских "Жигулей" выросли, а везут технику (см. видео ниже) для разборки, агрегаты и запчасти со всех уголков Украины чуть ли не ежедневно, машин-доноров не хватает: армия нуждается во все большем количестве багги. Так что присоединяйтесь.

К поставкам присоединилась даже Винницкая мэрия, которая решила списать с баланса бюджетных организаций областного центра четыре автомобиля и в ближайшее время должна передать их волонтерам.

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Изготовление багги обходится дешевле, поскольку собранные деньги тратятся только на новые аккумуляторы, приборы освещения и некоторые ходовые запчасти, а листовой металл, трубчатый материал на это благое дело полностью поставляет подразделение "Метинвест-СМЦ".

С легкой руки Вадима Сорочинского и его единомышленников из волонтерского подразделения города Бар биги получили собственное название – "Хищник". В нынешнем году оно уже прижилось в войсках, название модели в употреблении армейцев и фигурирует в документах.

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Машины идут в боевые подразделения Оперативного командования "Юг" (см. видео внизу) именно под этим названием. Для оккупантов такая техника действительно хищная и чувствительная, чего не скажешь о наших защитниках - украинским воинам она помощница.

Огневой потенциал может быть в нескольких вариациях. Основное средство поражения вражеских целей это все-таки пулемет 12,7-мм пулемет М-2 Browning или ДШК. Может быть автоматический гранатомет АГС-17/КБА-119 или MK-19.

В виде дополнительного вооружения наши воины часто используются "покемон" – пулемет Калашникова ПКМ 7,62 мм с лапками (сошниками) под дулом. Им ведут огонь с пассажирского сиденья.

Конечно, багги является не бронированной штурмовой машиной. Это в основном патрулирование, разведка, рейд, а при необходимости эвакуация раненых. В любом случае потребность в такой технике не спадает, а нарастает.

Сейчас в работе на разной стадии готовности 15 транспортных средств, которые после полной сборки, покраски будут иметь статус багги и название "Хищник".

Фото: Виталий Гуменюк, Вадим Соросинский, Alexander Kovalenko,

Оперативное командование "Юг"