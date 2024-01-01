Новый Fennec 2 сделан с учетом опыта ВСУ

Большой спрос в ВСУ на багги, самостоятельно изготовленные украинскими мастерами в обычных мастерских и автогаражах предприятий, побудил Technamm взяться за разработку собственной легкой тактической машины. Ей дали название Fennec 2, цифровой индекс которой свидетельствует о том, что в свое время производитель занимался подобной разработкой и сейчас “заново изобретает такую технику”. Именно на это указывают эксперты бельгийского журнала Army Recognition.

Fennec 2 базируется на шасси Suzuki Jimny и имеет полную массу автомобиля (GVWR) 1,65 тонны при довольно компактных размерах: 3695 мм в длину, 1600 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Колесная база составляет 2250 мм. В сочетании с дорожным просветом 190 мм это дает исключительную маневренность на внедорожной местности.

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Fennec 2 получил экологический стандарт Евро-3. Под капотом стоит 1500-кубовый рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель Renault 1.5 DCI. Он выдает благодаря многоточечному электронному впрыску 105 л.с.

Прошлая разработка усовершенствована в соответствии с современными требованиями. Тормозная система состоит из передних дисковых и задних барабанных тормозов, что дает оптимальную безопасность. Усиленная передняя и задняя подвески и жесткая трехрычажная ось с винтовыми пружинами дают сравнительно плавный ход на бездорожье. Этому также способствует блокировка заднего дифференциала, показавшего свою необходимость для работы на сложной местности.

Фото: Bob Morrison

Об усиленной подвеске говорит даже то, что предыдущая версия имела грузоподъемность 600 кг, а Fenneс 2 с модернизированной подвеской теперь предлагает 1000 кг.

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Конструкция Fennec 2 включает элементы безопасности и практичности, такие как стойка безопасности со складным двойным ветровым стеклом, откидная задняя крышка багажника и усиленный бампер, готовый для размещения лебедки. Запасное колесо умело установлено на защитном креплении, а в салоне есть крепления для оружия каждого пассажира и подставка для ноутбука для переднего пассажира.

Фото: Technamm

Fennec 2 имеет три сиденья, включая заднее вращающееся сиденье. Оно установлено для стрелка-пулеметчика. Все кресла оснащены ремнями безопасности.

Среди дополнительных систем есть набор Pioneer и съемные лебедки спереди и/или сзади, что позволяет пользователям адаптировать автомобиль к своим конкретным потребностям.

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Есть надежда, что вскоре тактические автомобили Fennec 2 от компании Technamm появятся в Украине, поскольку машины такого исполнения значительно выносливее самодельных багги, донорами которым служат старенькие "Жигули".