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Новый Fennec 2 сделан с учетом опыта ВСУ

Практически все новинки военной автотехники на выставке Eurosatory 2024 разработаны на основании глубокого изучения боевого применения колесных машин украинской армией. Компания Technamm со своими несколькими автомобилями исключением не стала.
Тактический автомобиль Fennec 2 для ВСУ лишним не был бы - Auto24

ФОТО: Армейское признание|

Тактический автомобиль Fennec 2 на шасси Suzuki Jimny на шасси Suzuki Jimny

Валентин Ожго
logo17 июня, 16:10
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Большой спрос в ВСУ на багги, самостоятельно изготовленные украинскими мастерами в обычных мастерских и автогаражах предприятий, побудил Technamm взяться за разработку собственной легкой тактической машины. Ей дали название Fennec 2, цифровой индекс которой свидетельствует о том, что в свое время производитель занимался подобной разработкой и сейчас “заново изобретает такую технику”. Именно на это указывают эксперты бельгийского журнала Army Recognition.

Fennec 2 базируется на шасси Suzuki Jimny и имеет полную массу автомобиля (GVWR) 1,65 тонны при довольно компактных размерах: 3695 мм в длину, 1600 мм в ширину и 1670 мм в высоту. Колесная база составляет 2250 мм. В сочетании с дорожным просветом 190 мм это дает исключительную маневренность на внедорожной местности.

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Fennec 2 получил экологический стандарт Евро-3. Под капотом стоит 1500-кубовый рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель Renault 1.5 DCI. Он выдает благодаря многоточечному электронному впрыску 105 л.с.

Прошлая разработка усовершенствована в соответствии с современными требованиями. Тормозная система состоит из передних дисковых и задних барабанных тормозов, что дает оптимальную безопасность. Усиленная передняя и задняя подвески и жесткая трехрычажная ось с винтовыми пружинами дают сравнительно плавный ход на бездорожье. Этому также способствует блокировка заднего дифференциала, показавшего свою необходимость для работы на сложной местности.

Фото: Bob Morrison

Об усиленной подвеске говорит даже то, что предыдущая версия имела грузоподъемность 600 кг, а Fenneс 2 с модернизированной подвеской теперь предлагает 1000 кг.

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Конструкция Fennec 2 включает элементы безопасности и практичности, такие как стойка безопасности со складным двойным ветровым стеклом, откидная задняя крышка багажника и усиленный бампер, готовый для размещения лебедки. Запасное колесо умело установлено на защитном креплении, а в салоне есть крепления для оружия каждого пассажира и подставка для ноутбука для переднего пассажира.

Фото: Technamm

Fennec 2 имеет три сиденья, включая заднее вращающееся сиденье. Оно установлено для стрелка-пулеметчика. Все кресла оснащены ремнями безопасности.

Среди дополнительных систем есть набор Pioneer и съемные лебедки спереди и/или сзади, что позволяет пользователям адаптировать автомобиль к своим конкретным потребностям.

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Есть надежда, что вскоре тактические автомобили Fennec 2 от компании Technamm появятся в Украине, поскольку машины такого исполнения значительно выносливее самодельных багги, донорами которым служат старенькие "Жигули".

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