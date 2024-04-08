В селе Зарванцы Якушинецкой громады на Виннитчине бывший автоспортсмен наладил производство багги: к защитникам отправлено уже восемнадцать машин этого класса.

Здесь не конвейер и не стапель, а обычное гаражное производство, организованное местным жителем Виталием Онофрийчуком. В не таком еще далеком прошлом профессиональный гонщик и призер Всеукраинских соревнований в разделе “багги” разработал собственную документацию на изготовление такой машины.

За основу взята спортивная версия, которую по подсказкам военных частично усовершенствовано и адаптировано под нужды армии. Скажем, у так называемых порогов появились несколько измененные дуги в виде подножки. Там к нижней части конструкции из профиля коробчатой конфигурации приварили выступы из трубчатых элементов, на которые при необходимости могут с обеих сторон стать по двое десантников или просто пехотинцев.

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Таким образом, двухместная машина может в экстремальных ситуациях перевозить четырех, а то и пятерых воинов. В некоторых версиях по заказу армейцев или теробороновцев позади стандартных мест водителя и пассажира обустраивается пулеметное гнездо для третьего члена экипажа, который может вести огонь из крупнокалиберного 12,7-мм пулемета как по живой силе врага, так и по воздушным целям.

На изготовление одной машины от нуля до полной готовности уходит три-четыре недели. В этот срок входит разборка машины-донора, подготовка агрегатной базы, нарезка металла, сварочные работы. Сборка уже налажена. Технологическую карту сборки багги никто не расписывал, но последовательность работ здесь отрегулирована, процесс сбоев не дает.

Обычно донорами служат "Жигули" – самые доступные по стоимости автомобили для дальнейшей разборки на агрегаты и запчасти к багги. В основном преобладают переднеприводные модели. На такие машины деньги собирают всей громадой. Металл также не из дешевых. Однако результат радует: якушинецкие багги пользуются у защитников спросом. Военные используют легкие автомобили в патрулировании, разведке, везут на них боеприпасы, медикаменты, продукты, а при необходимости осуществляют эвакуацию раненых.

По габаритам такой транспорт значительно меньше "Жигулей" (ширина – 1,60, длина – 3 м). Масса также почти вдвое меньше - 500-600 кг, все зависит от версии и комплектации. Для такого веса есть только стабильная мощность в 90 или 80 лошадиных сил. Указанного силового потенциала достаточно как для быстрой езды, так и для буксировки небольшого прицепа или санок с носилками.

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Процедуру сертификации, понятно, этот транспорт не проходил и проходить не будет. Добротность машины в полевых операционных условиях Виталий Онофрийчук и его помощник Виктор Ерещенко гарантируют. Для защитников этого достаточно. Впрочем, ни на одну из 18 переданных воинам багги ни одной рекламации от воинов не поступало.

Фото: Якушинецкая община