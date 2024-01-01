Suzuki Jimny прощается с Европой

Suzuki предсказывает конец линейки Jimny только для ICE в Европе и одновременно прокладывает путь для электрифицированного преемника. Horizon выпустят лимитированным тиражом в 900 единиц с обвесом для кузова и широким пакетом аксессуаров.

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Horizon отличается от стандартного Jimny решеткой радиатора в ретро-стиле с надписью Suzuki, алюминиевой предохранительной пластиной на бампере, боковыми порогами в тон и крышкой запасного колеса под брендом Suzuki.

Завершающая для Европы модель Jimny Horizon получила черные "стальные штаны" и набор брызговиков. Фото: Suzuki

Что касается интерьера, то двухместная конфигурация и плоский пол предоставили пространство для грузового пространства в размере 863 литров.

В моторной нише под капотом установлен проверенный временем атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель, выдающий 101 л.с. (75 кВт / 102 л.с.) и 130 Нм крутящего момента. Для Horizon этот двигатель можно совместить только с механической коробкой передач, которая передает мощность на все четыре колеса.

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Местные правила по выбросам заставили Suzuki предлагать Jimny только в форме LCV в Европе и Великобритании с 2021 года. Нынешнее обновление позволит ему соответствовать строгим нормам выбросов в Европе и быть доступным как пассажирский автомобиль с задними сиденьями. Кроме того, Suzuki подтвердила, что полностью электрическая версия Jimny находится в стадии разработки и появится где-то к 2030 году.

На прощание Jimny принарядился решеткой радиатора в ретро-стиле с надписью Suzuki. Фото: Suzuki

900 единиц Suzuki Jimny Horizon теперь доступны в отдельных дилерских центрах Suzuki в Германии по цене 32 340 евро (35 000 долларов США). Для контекста, базовая цена Jimny на немецком рынке составляет 29 490 евро (эквивалентно примерно 32 000 долларов США по текущему обменному курсу).