Suzuki и Toyota будут выпускать электрический кроссовер для всего мира

Suzuki Motor Corporation и Toyota Motor Corporation решили еще больше укрепить сотрудничество в поставках компании Toyota модели внедорожников EV (BEV), разработанной Suzuki. Никаких фото или характеристик новинки пока нет.

Эта новая разработка является первым электромобилем, которые компании совместно будут выпускать, говорится в сообщениях пресс-служб обеих компаний. Модель будет представлена во всем мире, обеспечивая больший выбор электроавто на рынке внедорожников.

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Новая модель была разработана исключительно как электромобиль (BEV). Он будет иметь большой запас хода и комфортабельный салон. Авто будет доступно с системой полного привода.

Платформа и электропривод для этой модели были совместно разработаны Suzuki, Toyota и Daihatsu Motor Corporation. Поэтому не исключено, что аналогичное авто появится под брендом Daihatsu.

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Президент Suzuki Тосихиро Сузуки: “Suzuki будет поставлять наш первый BEV для Toyota во всем мире... Продолжая быть конкурентами, мы будем углублять наше сотрудничество для решения социальных проблем, включая реализацию общества с нейтральным выбросом углерода с помощью многостороннего подхода”.

Президент Toyota Кодзи Сато: “Используя блок и платформу BEV, которые мы совместно разработали, мы сделаем новый шаг в нашем сотрудничестве в области электрифицированных транспортных средств. Это позволит нам предоставлять клиентам во всем мире разнообразные варианты, которые будут способствовать созданию общества с нейтральным выбросом углерода. Мы хотели бы учиться на сильных сторонах друг друга, конкурировать и продолжать совместные усилия на основе многостороннего подхода".