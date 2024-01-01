Suzuki і Toyota випускатимуть електричний кросовер для всього світу

Suzuki Motor Corporation та Toyota Motor Corporation вирішили ще більше зміцнити співпрацю в постачанні компанії Toyota моделі позашляховиків EV (BEV), розробленої Suzuki. Жодних фото чи характеристик новинки поки що немає.

Ця нова розробка є першим електромобілем, які компанії спільно випускатимуть, йдеться в повідомленнях пресслужб обох компаній. Модель буде представлена у всьому світі, забезпечуючи більший вибір електроавто на ринку позашляховиків.

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Нова модель була розроблена виключно як електромобіль (BEV). Він матиме великий запас ходу та комфортабельний салон. Авто буде доступне з системою повного приводу.

Платформа та електропривід для цієї моделі були спільно розроблені Suzuki, Toyota і Daihatsu Motor Corporation. Тому не виключено, що аналогічне авто з’явиться під брендом Daihatsu.

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Президент Suzuki Тосіхіро Сузукі: “Suzuki поставлятиме наш перший BEV для Toyota у всьому світі... Продовжуючи бути конкурентами, ми будемо поглиблювати нашу співпрацю для вирішення соціальних проблем, включаючи реалізацію суспільства з нейтральним викидом вуглецю за допомогою багатостороннього підходу”.

Президент Toyota Кодзі Сато: “Використовуючи блок і платформу BEV, які ми спільно розробили, ми зробимо новий крок у нашій співпраці в галузі електрифікованих транспортних засобів. Це дозволить нам надавати клієнтам у всьому світі різноманітні варіанти, які сприятимуть створенню суспільства з нейтральним викидом вуглецю. Ми хотіли б вчитися на сильних сторонах один одного, конкурувати та продовжувати спільні зусилля на основі багатостороннього підходу».