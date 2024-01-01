Перший електромобіль Suzuki є близьким братом Toyota bZ

Як повідомляє Carscoops, попри те, що модель збиратимуть в Індії, компанія Suzuki планує експортувати її інші ринки. Подібний план має Toyota щодо сестринського електричного кросовера bZ, який ще не представили.

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Suzuki eVitara має дуже малого спільного з поточною бензиновою Vitara, адже базується на платформі Suzuki Heartect-e EV й майже на 100 мм довша за існуючий автомобіль з загальною довжиною в 4275 мм й колісною базою у 2700 міліметрів.

Базова версія електромобіля пропонуватиме 49 кВт-год із двигуном потужністю 144 к.с. (106 кВт), який приводить в рух передні колеса. Варіант з батареєю ємністю 61 кВт-год збільшує потужність до 174 к.с. (128 кВт), зберігаючи крутний момент на рівні 190 Нм. Окрім цього, покупці також можуть обрати повнопривідний варіант, що має 184 “конячки” й 300 Нм (135 кВт). Компанія не оприлюднила даних щодо діапазону eVitara на одному заряді.

Інтер’єр виглядає напрочуд небюджетним завдяки якісним матеріалам та поєднаним дисплеям, які покривають дві третини торпедо. Вони виконують роді цифрової панелі приладів та екрану мультмедіа відповідно. Suzuki каже, що салон має міцні на вигляд покриття, щоб відобразити тему “високих технологій і пригод”.

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Допомогти з цим повинна також система Suzuki Allgrip-e, що включає режим Trail, який використовує гальма, щоб імітувати роботу традиційного диференціала обмеженого тертя. Виробництво eVitara почнеться на заводі Suzuki Motor Gujarat в Індії навесні 2025 року, а продажі в Європі, Індії та Японії почнуться влітку.